«Бавария» может продать Гнабри и Сане летом. В клубе недовольны уровнем их игры

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Серж Гнабри Лерой Сане Футбол

«Бавария» может продать Сержа Гнабри и Лероя Сане.

Как пишет Bild, в мюнхенском клубе недовольны уровнем игры Гнабри и Сане. Если они не станут выступать лучше, «Бавария» будет готова рассмотреть вариант с их продажей. Гнабри и Сане продадут, если в «Баварию» поступит достаточно крупное предложение.

Летом Гнабри продлил контракт с «Баварией» с повышением зарплаты. До ЧМ-2022 у него было 10 голов и 11 результативных передач во всех турнирах, а после него – 1 мяч с пенальти.

У Сане было 10 голов и 6 ассистов до ЧМ, а после – 2 гола. Он нередко остается в запасе. Несколько раз Лерой нарушал дисциплину, опаздывая на тренировки. В понедельник он получил травму.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nash2007y
Мане еще наберет, когда он в форме это разрыв.
но Сане это уже смех. Парень постепенно превращается в Дракслера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Развел Сити мешок с Сане конечно да и сам Лерой баварю на ЗП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Ответ Вадим Слуцкий
Самый большой любитель валять дурака - это, конечно, Коман. У него же и зарплата самая высокая. Но отказаться надо от имеющего 22 результативных очка Гнабри и имеющего 18 результативных очков Сане. А какая статистика у Комана? Боюсь, у него и до 5 рез. очков не дотянет. Впрочем, это в стиле Хасана.
У тебя есть хоть одно резуьтативное "очко"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ андрей кольцов
Наполи это не Бундеслига и специальных цен для Баварии на осименов и прочих не будет. Сомневаюсь, что Бавария заплатит 100+ млн за игрока, как и сомневаюсь в том, что Наполи отдаст его за 30млн
Конечно Бавария будет стараться подписать бесплатного Тюрама, но если они хотят чего-то большего чем борьба за чемпионство - купят и Осимхена. Тем более, что хотят продать Сане и Гнабри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Джейме Ланнистер
Зачем ему самому идти на понижение ЗП? Из всех этих клубов реальным выглядит Арсенал и Барса. 20 млн может платить ФК Боули, если грамотно поработать с ними)
Тогда пусть на лавке посидит. После окончании контракта точно пойдёт на понижение не по своей воли. Ему нужен новый вызов как у Левы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvn9
Ответ kaka10
Сане как раз таки впервые за несколько лет играет на топ уровне
Я за точность формулировок, с моей точки зрения - Сане может решать некоторые эпизоды на топ-уровне, это действительно так, но говорить, что он играет на топ-уровне подразумевает некоторую стабильность, а её не просто нет, а даже наоборот, проблески "гениальности" достаточно редки, во многих матчах буквально ни одного полезного действия порой. Гнабри же просто тяжёл, он не играет на интенсивности требуемой для игрока Баварии. Так что, претензии (если они действительно есть) вполне обоснованны.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Jor Hakobyan
С чего что он будет 20🍋 требовать? Может согласится на понижение ради игрока основы. Но по любому Барса точно отдаст 20-ку за него)))
Зачем ему самому идти на понижение ЗП?
Из всех этих клубов реальным выглядит Арсенал и Барса. 20 млн может платить ФК Боули, если грамотно поработать с ними)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ zidane467554
ну может и правильная, но и не идеальная. мы все знаем какой футбол может показывать бавария. сейчас этого и в помине нет
Ну да не так что ты не прав. Но не забудь что вся команда перестроится почти с нуля. И вратарь, и защита и пз и нападающая линия. У других клубах в эти моменты полный кризис идёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ Вадим Слуцкий
Самый большой любитель валять дурака - это, конечно, Коман. У него же и зарплата самая высокая. Но отказаться надо от имеющего 22 результативных очка Гнабри и имеющего 18 результативных очков Сане. А какая статистика у Комана? Боюсь, у него и до 5 рез. очков не дотянет. Впрочем, это в стиле Хасана.
та самая аналитика по г/п , только Коман часто играет как краёк, Гнабри после чм вообще не тут, а к Сане вопросов не имею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barbambia
Типичный Сане времен Сити, ну а у Сержа похоже пропала мотивация после всех трофеев.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Джейме Ланнистер
Ни один их этих клубов не будет платить его 20-миллионную ЗП.
С чего что он будет 20🍋 требовать? Может согласится на понижение ради игрока основы. Но по любому Барса точно отдаст 20-ку за него)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ Jor Hakobyan
На счет всей команды не согласен. В ЛЧ идём уверенно, хотя шансы 50/50 и это потому что соперник псж, в КГ тоже показали уверенность, а БЛ это то место где можно расслабляться чтобы подтянуть во всех лигах. Думаю правильная походка у Нагеля
ну может и правильная, но и не идеальная. мы все знаем какой футбол может показывать бавария. сейчас этого и в помине нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
Ответ андрей кольцов
Наполи это не Бундеслига и специальных цен для Баварии на осименов и прочих не будет. Сомневаюсь, что Бавария заплатит 100+ млн за игрока, как и сомневаюсь в том, что Наполи отдаст его за 30млн
ну это на самом деле не беда, скоро челси начнет распродажу, чуть время и они скажут что им не нужен Мудрик, не нужен Маунт и.т.д время на нашей стороне, а игроки хорошие, нужно правильно их использовать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ Kimmich Scream
Сане выдает один нормально матч из 6, опять ключевой отрезок сезона, опять Сане ничего показать не в состоянии, потери мяча, пасы пяткой сопернику и так далее, вот весь импакт от Сане в среднем.
всю команду штормит, не только сане. осимхен будет стоить очень дорого и врядли его возьмут. а грузин пока чисто на хайпе. без осимхена они обычная команда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ zidane467554
он сдал, но уровень у него не средний. вообще вся команда как будто сдала. нет той уверенности. уже не каток, который всех выносит
На счет всей команды не согласен. В ЛЧ идём уверенно, хотя шансы 50/50 и это потому что соперник псж, в КГ тоже показали уверенность, а БЛ это то место где можно расслабляться чтобы подтянуть во всех лигах. Думаю правильная походка у Нагеля
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Jor Hakobyan
Не потянет. Скорее всего в Арсенал или БД, Милан, Интер. Крайнем случи в Барселону))
Ни один их этих клубов не будет платить его 20-миллионную ЗП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ Сергей Орлов
Какая чушь про Гнабри)
Это хейтер Арсенала.
Гнабри воспитанник Арсенала и поэтому хейтит его без фактов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
Ответ Андрей
почему бы и нет, если мы можем купить условного Кейна или Осимхена с Квичей. В Баварии нужно показывать свой уровень всегда! а Сане и Гнабри это игроки настроения. как карта ляжет.
Наполи это не Бундеслига и специальных цен для Баварии на осименов и прочих не будет. Сомневаюсь, что Бавария заплатит 100+ млн за игрока, как и сомневаюсь в том, что Наполи отдаст его за 30млн
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Тут дело в тренере а не в этих двух. У Нагельсмана все играют ниже своих возможностей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А мне Сане нравится. В Барсу бы его
как раз у Сане мечта играть за Барселону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ Jor Hakobyan
Сане важный и ключевой игрок Баварии. А вот Гнабри продать скорее. Сдался вообще и уровень средний у него.
он сдал, но уровень у него не средний. вообще вся команда как будто сдала. нет той уверенности. уже не каток, который всех выносит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Самый большой любитель валять дурака - это, конечно, Коман. У него же и зарплата самая высокая. Но отказаться надо от имеющего 22 результативных очка Гнабри и имеющего 18 результативных очков Сане. А какая статистика у Комана? Боюсь, у него и до 5 рез. очков не дотянет. Впрочем, это в стиле Хасана.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ f0rmoceft
Гнабри бы в Реал👍
Не потянет. Скорее всего в Арсенал или БД, Милан, Интер. Крайнем случи в Барселону))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Баха
Зря они этих играков продают, каго на их место возьмут интересно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Баха
Ответ kaka10
Сане как раз таки впервые за несколько лет играет на топ уровне
Точно бро, шефы Баварий ах.ели просто, особенно Салихамиджич
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий