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Как пишет Bild, в мюнхенском клубе недовольны уровнем игры Гнабри и Сане. Если они не станут выступать лучше, «Бавария» будет готова рассмотреть вариант с их продажей. Гнабри и Сане продадут, если в «Баварию» поступит достаточно крупное предложение.

Летом Гнабри продлил контракт с «Баварией» с повышением зарплаты. До ЧМ-2022 у него было 10 голов и 11 результативных передач во всех турнирах, а после него – 1 мяч с пенальти.

У Сане было 10 голов и 6 ассистов до ЧМ, а после – 2 гола. Он нередко остается в запасе. Несколько раз Лерой нарушал дисциплину, опаздывая на тренировки. В понедельник он получил травму.

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