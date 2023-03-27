Нападающий « » рассказал о договорных матчах в России.

– Дай угадаю: в «Знамени» ты получал тысяч десять рублей?

– По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ.

– Ты молодой, наверняка помогали родители. А возрастным как выживать на эти гроши?

– Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим». Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».

– Ты продолжил обострять?

– Как мог (смеется). Но ничего не случилось.

– Сейчас подобного много в нашем футболе?

– Частенько происходит, думаю. Я и во лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце».

– Тоже велели не обострять?

– Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона. Даже если взять пресловутый матч с « »: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались.

– Все знали про эти схемы, а ты нет?

– С молодежью не делились. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс (в 2021 году «Чайку» перевели из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей – Sports.ru), – сказал Стефанович.