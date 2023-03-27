Форвард «Торпедо» Стефанович о договорных матчах: «Кто-то на этом зарабатывал, во время игры мне сказали: «Еще раз будешь обострять – в раздевалке серьезно поговорим»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Знамя Труда Вторая лига Черноморец Новороссийск договорные матчи Илья Стефанович Чайка Песчанокопское деньги Футбол

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о договорных матчах в России.

– Дай угадаю: в «Знамени» ты получал тысяч десять рублей?

– По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ.

– Ты молодой, наверняка помогали родители. А возрастным как выживать на эти гроши?

– Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим». Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».

– Ты продолжил обострять?

– Как мог (смеется). Но ничего не случилось.

– Сейчас подобного много в нашем футболе?

– Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце».

– Тоже велели не обострять?

– Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона. Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались.

– Все знали про эти схемы, а ты нет?

– С молодежью не делились. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс (в 2021 году «Чайку» перевели из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей – Sports.ru), – сказал Стефанович.

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6 комментариев

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Lindeman
Ответ Давид Agabekyan
Так он только привёл пример из матча, который и так признали договорным и наказание вынесли. Что проверять?
Наказание в виде штрафа? Или всё же организаторов посадили
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Давид Agabekyan
Ответ Lindeman
Но СК конечно же не будет проверять такие заявления. А какие-нибудь функционеры скажут, что он бред несёт и в России договорных матчей нет
Так он только привёл пример из матча, который и так признали договорным и наказание вынесли. Что проверять?
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Дмитрий Нападовский
А он способен обострять?
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Виталий Желтоусов
А кто такой вообще этот Стефанович??? Конечно договорняки есть, но вот так голословно об этом утверждать!!!
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Lindeman
Но СК конечно же не будет проверять такие заявления. А какие-нибудь функционеры скажут, что он бред несёт и в России договорных матчей нет
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Quiet Dad
Потекла моча по трубам.
Какие ваши будут доказательства?
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