Скоулз о Вегорсте: «У него нет необходимого мастерства, чтобы выступать за «МЮ». Он играет, по сути, защитника»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Ваут Вегорст Футбол

Пол Скоулз считает, что Ваут Вегорст не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

«Мы говорим о позиции десятого номера или центрфорварда, а он играет, по сути, защитника. Он бегает без мяча, носится по полю, и всем нравится играть с ним, потому что он делает это.

Но у него нет мастерства необходимого уровня, чтобы выступать за «Ман Юнайтед», – сказал экс-хавбек манкунианцев.

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47 комментариев

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QWertY
Ответ MARELLE CLOTHES
Ну все таки они эксперты,они играли на поле,они точно понимают футбол и всю игру в целом,иначе бы они не забивали,тем более в тех годах не было слишком мудренных схем и все играли от души.ПРОСТО СЕЙЧАС ОНИ КАК МОУРИНЬЮ,ЗАСТРЯЛИ В ПРОШЛОМ ВЕРГОСТ РЕАЛЬНО БРЕВНО,ЭТО УЖЕ ФАКТ,РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 0 И КСТАТИ,ТЕХНИКА 0,ДРИБЛИНГ 0,МАГВАЙЕР ГОЛОВОЙ ЛУЧШЕ НЕГО ИГРАЕТ,ЕДИНСТВЕННОЕ У НЕГО ПАСЫ НОРМАЛЬНЫЕ.НА НЕГО УЖЕ ПОЧТИ НИКТО ЗАБРОСОВ НЕ ДЕЛАЕТ...
Быть хорошим футболист не = понимать футбол в целом. Мостовой тебе как пример)
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Konstantin Meerov
Ответ jexOn
Мне тоже не нравится то, что купили нападающего, а он ниодного гола не забил. Дай Бог, может Влаховича подпишут. Центрфорвард, который умеет все.
Забил один гол
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QWertY
Ответ Sul Abd
Это мнение истинного диванного эксперта ?( Мало того ты еще Нганну французом назвал.... Пока сидишь и строчишь на диване иногда пользуйся гуглом ;) или правая рука занята?))
Криштибой детектед))
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Виталий Ан
Ответ Malik Seferbekov
Слушай уважаемый,кто в твоем понимании топ тренер,или это модное словечко такое сейчас у всех на устах? ВанГал? МОУР? ИЛИ САМ ПЕЛЛЕ ДОЖЕН ВОСКРЕСНУТЬ ? ПО ОДНОМУ МАТЧУ СУДЯТ ТАКИЕ БОЛЕЛЫ КАК ТЫ! УВЫ..... У НАС ПУСТЬ И НЕ ТОПОВЫЙ КАК ТЫ УПОМЯНУЛ,НО ТРЕНЕР,А НЕ ПАРРДИЯ НА НЕГО КАК Рангник или типо Сульшера прт всем уважении но Хаг посильнеебудет их!!!
Да. Но тогда не стоит превозносить хака как топа. Да он из тех кто был может быть лучше, но не топ! И потолок его тренерства может и должно не устраивать МЮ.
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Konstantin Meerov
Ответ Malik Seferbekov
Энтони это самое настоящее де....мо только завернутый в фантик!!! Уровень дворового футбола бей беги!!!
То ли дело Мудрик!
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MARELLE CLOTHES
Ответ QWertY
Слушать Скоулза, Кина и Эвру себя не уважать. Недоэкспертишки))
Ну все таки они эксперты,они играли на поле,они точно понимают футбол и всю игру в целом,иначе бы они не забивали,тем более в тех годах не было слишком мудренных схем и все играли от души.ПРОСТО СЕЙЧАС ОНИ КАК МОУРИНЬЮ,ЗАСТРЯЛИ В ПРОШЛОМ
ВЕРГОСТ РЕАЛЬНО БРЕВНО,ЭТО УЖЕ ФАКТ,РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 0 И КСТАТИ,ТЕХНИКА 0,ДРИБЛИНГ 0,МАГВАЙЕР ГОЛОВОЙ ЛУЧШЕ НЕГО ИГРАЕТ,ЕДИНСТВЕННОЕ У НЕГО ПАСЫ НОРМАЛЬНЫЕ.НА НЕГО УЖЕ ПОЧТИ НИКТО ЗАБРОСОВ НЕ ДЕЛАЕТ...
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BeeTLE
Ответ Любезный Коссутий
кого ТХ должен был взять, посреди сезона, в аренду? тем более, что о покупке форварда в этот период, речь изначально не шла. добегает этот сезон, а в летнее ТО купят уже нового.
Не уж-то невозможно найти бегунка? В академии, в чемпионшипе, да хоть где. Тот же Мактомини есть, Фреда поднять можно было выше, если ТХ столь необходима такая опция в игре.
Это мое мнение, я не претендую на истину. Многим он нравится, т.к. "бегает" и выполняет объем. Но он не выигрывает верха, не может отдать пас, его практически не используют в игре, он просто бегает за мячом. При этом не забивает.
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RonnyRadke
Ответ Мельников Михаил
В МЮ есть забивающие игроки на флангах - Решфорд и Санчо. Есть Антони и Эланга. Есть Фернандеш, Эриксен и даже Забитцер - игроки в центр полузащиты, что могут завершать, если это нужно. Вполне может быть, что на этом этапе, тренеру и был нужен от центрального нападающего, в первую очередь игрок для прессинга, освобождения зон и подыгрыша. Может тен Хааг косплеит Вегорстом Фермино.
Сравнил так сравнил , самому то не смешно ?
Где Бобби и где Вегорст
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Sul Abd
Ответ QWertY
Слушать Скоулза, Кина и Эвру себя не уважать. Недоэкспертишки))
Это мнение истинного диванного эксперта ?(
Мало того ты еще Нганну французом назвал....
Пока сидишь и строчишь на диване иногда пользуйся гуглом ;) или правая рука занята?))
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Muhammad Juraev
Ответ grek087
Ну тогда, если на Вегорста многим наплевать, то смысл его щас крайним делать?! На него как бы никто и не возлагал такую ответственность быть спасителем МЮ. Ок на Роналду возложили допустим, а результата нет, можно ещё как-то оправдать хейт, а тут вообще непонятно, с чего это какой-то Вегорст столкнулся с такой волной критики🤷‍♂️
Так никто и не критикует его из болельщиков!Он почти незаметен!
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QWertY
Слушать Скоулза, Кина и Эвру себя не уважать. Недоэкспертишки))
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red hikkikomori
Ответ StarsAndArrows
Все эти эксперты неадекватны,всех виноватыми делают,кроме британских игроков,то Бруно,то Мартинез,Де Хея,Антони и т.д. При таком розгроме виноваты все,каждый игрок где то не доиграл,да и тренер ни меньше виноват)
Это те же эксперты, которые сливали Артету, которые вставали на сторону Озила и Обамеянга, которые говорили Тухелю уходить,а теперь просят вернуть Тухеля и сливать Поттера, которые говорили Клопп аут, а теперь Клопп - топ, а Тен Хаг аут. Такие же эксперты на британском ТВ, как и в комментах спортс ру
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grek087
Ответ Muhammad Juraev
Когда в победах роналдубои делают героем его, то и в поражениях он будет виноват!
Ну тогда, если на Вегорста многим наплевать, то смысл его щас крайним делать?! На него как бы никто и не возлагал такую ответственность быть спасителем МЮ. Ок на Роналду возложили допустим, а результата нет, можно ещё как-то оправдать хейт, а тут вообще непонятно, с чего это какой-то Вегорст столкнулся с такой волной критики🤷‍♂️
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Мельников Михаил
В МЮ есть забивающие игроки на флангах - Решфорд и Санчо. Есть Антони и Эланга.
Есть Фернандеш, Эриксен и даже Забитцер - игроки в центр полузащиты, что могут завершать, если это нужно.

Вполне может быть, что на этом этапе, тренеру и был нужен от центрального нападающего, в первую очередь игрок для прессинга, освобождения зон и подыгрыша.

Может тен Хааг косплеит Вегорстом Фермино.
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StarsAndArrows
Все эти эксперты неадекватны,всех виноватыми делают,кроме британских игроков,то Бруно,то Мартинез,Де Хея,Антони и т.д.
При таком розгроме виноваты все,каждый игрок где то не доиграл,да и тренер ни меньше виноват)
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Muhammad Juraev
Ответ grek087
Согласен, но после поражения от Брентфорда все сделали виноватым Роналду. Писал тоже самое минусовали. Так в чем тогда истина?
Когда в победах роналдубои делают героем его, то и в поражениях он будет виноват!
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Любезный Коссутий
кого ТХ должен был взять, посреди сезона, в аренду? тем более, что о покупке форварда в этот период, речь изначально не шла. добегает этот сезон, а в летнее ТО купят уже нового.
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Malik Seferbekov
Ответ fellx
Успокойся) Если просто хочешь защищать тренера, так и Энтони он привёл из Аякса. А если по сути, то Верхост мешает и в других матчах. Просто пиковая форма и удача решает исходы матчей, как гол с нулевого угла Барсе, который сам же Реш больше никогда не повторит. Крепись, еще пару лет придется отгораживать 7 Хага. Пока топ тренер не придёт
Слушай уважаемый,кто в твоем понимании топ тренер,или это модное словечко такое сейчас у всех на устах? ВанГал? МОУР? ИЛИ САМ ПЕЛЛЕ ДОЖЕН ВОСКРЕСНУТЬ ? ПО ОДНОМУ МАТЧУ СУДЯТ ТАКИЕ БОЛЕЛЫ КАК ТЫ! УВЫ..... У НАС ПУСТЬ И НЕ ТОПОВЫЙ КАК ТЫ УПОМЯНУЛ,НО ТРЕНЕР,А НЕ ПАРРДИЯ НА НЕГО КАК Рангник или типо Сульшера прт всем уважении но Хаг посильнеебудет их!!!
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Любезный Коссутий
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Зачем спортс печатает так много новостей про позорище АПЛ, которому постоянно забивают по 7-8 мячей все кому не лень?
потому что нефтекачка никому не интересна.
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БолельщикСоСтажем
Сразу вспоминается классика от Гусева:
«Роман Широков не игрок уровня сборной России!»
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Любезный Коссутий
Ответ jexOn
Мне тоже не нравится то, что купили нападающего, а он ниодного гола не забил. Дай Бог, может Влаховича подпишут. Центрфорвард, который умеет все.
он в аренде
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Любезный Коссутий
Ответ Лучезарный
Особенно, когда смотришь статистику, а там 8 ударов в створ
поэтому я виню всех, но больше всего - ДДХ.
этого просто надо выкинуть из клуба, как Ливер выкинул Кариуса. и правильно сделал.
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Malik Seferbekov
Ответ каток Третьяка
так мы не знаем задания тренера, чтобы судить в полной мере о нём... до поражения с ливером его игра устраивала всех, стоило только проиграть 7-0, где Энтони не может развить атаку, а виноват Верхгост...
Энтони это самое настоящее де....мо только завернутый в фантик!!! Уровень дворового футбола бей беги!!!
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jexOn
Мне тоже не нравится то, что купили нападающего, а он ниодного гола не забил. Дай Бог, может Влаховича подпишут. Центрфорвард, который умеет все.
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Iuasanotu
Лучший рыжий в истории АПЛ выдал базу
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