Скоулз о Вегорсте: «У него нет необходимого мастерства, чтобы выступать за «МЮ». Он играет, по сути, защитника»

считает, что не соответствует уровню « ».

«Мы говорим о позиции десятого номера или центрфорварда, а он играет, по сути, защитника. Он бегает без мяча, носится по полю, и всем нравится играть с ним, потому что он делает это.

Но у него нет мастерства необходимого уровня, чтобы выступать за «Ман Юнайтед», – сказал экс-хавбек манкунианцев.