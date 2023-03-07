Скоулз о Вегорсте: «У него нет необходимого мастерства, чтобы выступать за «МЮ». Он играет, по сути, защитника»
Пол Скоулз считает, что Ваут Вегорст не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».
«Мы говорим о позиции десятого номера или центрфорварда, а он играет, по сути, защитника. Он бегает без мяча, носится по полю, и всем нравится играть с ним, потому что он делает это.
Но у него нет мастерства необходимого уровня, чтобы выступать за «Ман Юнайтед», – сказал экс-хавбек манкунианцев.
ВЕРГОСТ РЕАЛЬНО БРЕВНО,ЭТО УЖЕ ФАКТ,РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 0 И КСТАТИ,ТЕХНИКА 0,ДРИБЛИНГ 0,МАГВАЙЕР ГОЛОВОЙ ЛУЧШЕ НЕГО ИГРАЕТ,ЕДИНСТВЕННОЕ У НЕГО ПАСЫ НОРМАЛЬНЫЕ.НА НЕГО УЖЕ ПОЧТИ НИКТО ЗАБРОСОВ НЕ ДЕЛАЕТ...
Это мое мнение, я не претендую на истину. Многим он нравится, т.к. "бегает" и выполняет объем. Но он не выигрывает верха, не может отдать пас, его практически не используют в игре, он просто бегает за мячом. При этом не забивает.
Где Бобби и где Вегорст
Мало того ты еще Нганну французом назвал....
Пока сидишь и строчишь на диване иногда пользуйся гуглом ;) или правая рука занята?))
Есть Фернандеш, Эриксен и даже Забитцер - игроки в центр полузащиты, что могут завершать, если это нужно.
Вполне может быть, что на этом этапе, тренеру и был нужен от центрального нападающего, в первую очередь игрок для прессинга, освобождения зон и подыгрыша.
Может тен Хааг косплеит Вегорстом Фермино.
При таком розгроме виноваты все,каждый игрок где то не доиграл,да и тренер ни меньше виноват)
«Роман Широков не игрок уровня сборной России!»
этого просто надо выкинуть из клуба, как Ливер выкинул Кариуса. и правильно сделал.