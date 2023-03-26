Дюков не исключает матча с Китаем: «Сейчас они не играют, но мы обсуждали возможность. В этом или следующем году сыграем, может»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу Александр Дюков Чемпионат.com Футбол

Александр Дюков не исключает проведение товарищеского матча сборных России и Китая.

«Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность.

Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», – сказал президент РФС.

Посол Китая в РФ: «Китайская сборная может приехать и провести матч с российской. Мы вместе выступаем против политизации спорта»

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18 комментариев

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OldRedWhite
Ответ BET3P
Почему не играют?
Хронического !
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Sobachkin
Все продали Китаю, даже душу....
За бусы из хлеба
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Balt
Ответ Инженер Управляющий
не хуже Лихтенштейна и Люксембурга
Да щас. Люксембург полон составом тех кто в заметных бельгийских и голландских клубах своё футбольное образование получили и играют в далеко не самых последних клубах этих стран в высших дивизионах.
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Balt
Ну это ещё слабее Ирака. Сборная Люксембурга например существенно сильнее будет. Стоит выделить только одного - У Лэй, очень неплохо в Эспаньоле играл. Ну и Юйни́н что-то там пытался в Нидерландах на уровне Эредивизе играть (но без успеха). Сыграть с ними и с КНДР нужно. Другого выбора нет.
+1
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Кирилл Шарапов
Ответ Инженер Управляющий
не хуже Лихтенштейна и Люксембурга
Люксембург их спокойно обыграет. Лихтенштейн и Сан-Марино ещё можно было указать
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ BET3P
Почему не играют?
из-за ковида вроде
+2
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Sobachkin
Все продали Китаю, даже душу....
+11
-5
+6
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dereds
В знак уважения можно и проиграть)
+3
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Sinister Kid
Дюков гадает по ромашке, в каком году сыграем.
+3
-1
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serginn
А вообще - нахрен эти чемпионаты, нервы, расстройства. Гонять 10-15 товарняков в год и норм)
+8
-1
+7
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Инженер Управляющий
Ответ Mechel**
Очень ждём Афганистан и Сирию
не хуже Лихтенштейна и Люксембурга
+8
-4
+4
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Юлия Закаблукова
Сыграйте с КНДР
0
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-3
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Mechel**
Очень ждём Афганистан и Сирию
+1
-3
-2
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BET3P
Почему не играют?
+3
0
+3
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Maxhoh
Естественно. Готов хату поставить что этот матч стучится особенно при нынешних т отношениях с ними
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Aleksey Yashin
Пу с Си договариваются?
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Инженер Управляющий
каким бы не был соперник в комментах будут ныть про европу
+3
-3
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error505
Согласен, куда столько дерби за неделю. Перерыв нужен, год сойдёт
+1
-2
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