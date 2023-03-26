Дюков не исключает матча с Китаем: «Сейчас они не играют, но мы обсуждали возможность. В этом или следующем году сыграем, может»

не исключает проведение товарищеского матча сборных России и Китая.

«Товарищеский матч с ? Мы обсуждали эту возможность.

Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», – сказал президент .

Посол Китая в РФ: «Китайская сборная может приехать и провести матч с российской. Мы вместе выступаем против политизации спорта»