Дюков не исключает матча с Китаем: «Сейчас они не играют, но мы обсуждали возможность. В этом или следующем году сыграем, может»
Александр Дюков не исключает проведение товарищеского матча сборных России и Китая.
«Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность.
Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», – сказал президент РФС.
Посол Китая в РФ: «Китайская сборная может приехать и провести матч с российской. Мы вместе выступаем против политизации спорта»
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