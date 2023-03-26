Хавертц из-за болезни не сыграет с Бельгией. Игрок «Челси» покинул расположение сборной Германии

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу травмы квалификация Евро-2024 Кай Хавертц Нико Шлоттербек Здоровье Футбол

Кай Хавертц уехал из сборной Германии из-за проблем со здоровьем.

У полузащитника, представляющего «Челси», выявлена простуда. Он не сыграет с Бельгией в квалификации Евро-2024 во вторник.

Из-за травмы бедра за немецкую команду также не сможет сыграть защитник Нико Шлоттербек, выступающий за «Боруссию» Дортмунд.

Рис Джеймс получил травму бедра и уехал из сборной Англии. «Челси» против «Ливерпуля» – 4 апреля

4 комментария

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Виктор Бороденко
Кто подскажет, сб. Германии с кем ещё в группе играет в квалификации на Евро-2024 , двух команд знаем , Перу и Бельгия, остальные кто будет ?)))
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Андрей
какая ещё квалификация Германии к евро? поймойму они только товарняки играют.
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churkestan_referee
Здоровья Хавертцу. Пусть выздоравливает к игре с Астон Виллой
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Х1адик Ассадулаев
это мелочи если ничего другого серьезно го
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