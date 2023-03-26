Хавертц из-за болезни не сыграет с Бельгией. Игрок «Челси» покинул расположение сборной Германии

уехал из сборной из-за проблем со здоровьем.

У полузащитника, представляющего « », выявлена простуда. Он не сыграет с Бельгией в квалификации Евро-2024 во вторник.

Из-за травмы бедра за немецкую команду также не сможет сыграть защитник , выступающий за «Боруссию» Дортмунд.

Рис Джеймс получил травму бедра и уехал из сборной Англии. «Челси» против «Ливерпуля» – 4 апреля