Хавертц из-за болезни не сыграет с Бельгией. Игрок «Челси» покинул расположение сборной Германии
Кай Хавертц уехал из сборной Германии из-за проблем со здоровьем.
У полузащитника, представляющего «Челси», выявлена простуда. Он не сыграет с Бельгией в квалификации Евро-2024 во вторник.
Из-за травмы бедра за немецкую команду также не сможет сыграть защитник Нико Шлоттербек, выступающий за «Боруссию» Дортмунд.
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