Рис Джеймс получил травму бедра и уехал из сборной Англии. «Челси» против «Ливерпуля» – 4 апреля

из-за проблем со здоровьем досрочно покинул расположение сборной Англии.

Защитник, представляющий « », получил травму задней поверхности бедра и не сыграет с Украиной в квалификации Евро-2024 29 марта. Степень повреждения оценивается как легкая, передает Football.London.

«Челси» 1 апреля сыграет с «Астон Виллой», 4 апреля – с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Джеймс провел 12 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.