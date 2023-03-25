Рис Джеймс получил травму бедра и уехал из сборной Англии. «Челси» против «Ливерпуля» – 4 апреля

Теги Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Здоровье Футбол

Рис Джеймс из-за проблем со здоровьем досрочно покинул расположение сборной Англии.

Защитник, представляющий «Челси», получил травму задней поверхности бедра и не сыграет с Украиной в квалификации Евро-2024 29 марта. Степень повреждения оценивается как легкая, передает Football.London.

«Челси» 1 апреля сыграет с «Астон Виллой», 4 апреля – с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Джеймс провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

10 комментариев

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Артём Ларсон
Ответ deadjoker
Жаль Гюсто только с лета присоединится. Джеймсу надо похоже ложиться на операцию
заднюю поверхность бедра оперировать??
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Evgen_Hazard
Какой же он хрусталь. Если реал все еще хочет, то надо за хороший прайс скинуть
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DolJun
Ответ deadjoker
Жаль Гюсто только с лета присоединится. Джеймсу надо похоже ложиться на операцию
гюсто тоже получил ту же самую травму
+1
-1
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deadjoker
Жаль Гюсто только с лета присоединится. Джеймсу надо похоже ложиться на операцию
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Hovhannes
Ответ Рамиль Валиев
Хрустальный жесть🤐
зато бицуха хорошая)
+3
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+3
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Акира_1
Хорошо, что Челси уже купил молодого защитника Лиона, Джеймс с каждым сезоном все меньше играет и все больше набирает форму.
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Ноно Гомес
Жаль конечно, в потенциале лучший правый защитник...
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Ноно Гомес
Никогда не было такого)
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The Best
Да что ж это такое,мне вот интересно зачем его вообще вызывали.Против Италии сыграл несколько минут (против сборной Украины и так будет кому сыграть,Уокер и Трипьер есть).Надеюсь до матча с Ливерпулем будет готов,а если так продолжится то - карьера похоже.
+6
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+6
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Рамиль Валиев
Хрустальный жесть🤐
+7
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+7
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