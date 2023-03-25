Рис Джеймс получил травму бедра и уехал из сборной Англии. «Челси» против «Ливерпуля» – 4 апреля
Рис Джеймс из-за проблем со здоровьем досрочно покинул расположение сборной Англии.
Защитник, представляющий «Челси», получил травму задней поверхности бедра и не сыграет с Украиной в квалификации Евро-2024 29 марта. Степень повреждения оценивается как легкая, передает Football.London.
«Челси» 1 апреля сыграет с «Астон Виллой», 4 апреля – с «Ливерпулем».
В текущем сезоне Джеймс провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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