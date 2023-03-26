Александр Тихонов: «Надо пригласить Мутко и отдать все, что понастроили для футбола. Сейчас все это пустует»

Теги Виталий Мутко Александр Тихонов вольная борьба греко-римская борьба Fan ID Футбол

Александр Тихонов призвал отдать Виталию Мутко «все, что понастроили для футбола».

«Надо пригласить Мутко (бывшего министра спорта РФ – Sports.ru) и отдать все, что понастроили для футбола, потому что сейчас все это пустует.

А для видов спорта, где нужен один зал и положить три-четыре ковра, не могут найти место для борцов. А это популярные виды спорта! 

Считаю ли я борьбу сейчас более популярным видом спорта в России, чем футбол? Такой футбол нам не нужен! Разве это футбол?

Для единоборств же не надо сверхусловий. У нас много желающих заниматься этими видами, но места нет. У нас всегда есть медали в этих видах спорта! » – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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3 комментария

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Геннадий Тимченко
борцы это биотлонисты минус патроны❓🤔
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Кавабунга Шреддоголовый
мутку эту надо посадить за все его делишки
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poolshh
А у Мутко не треснет ничего если ему отдать всё?
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