Где смотреть сборная Грузии – сборная Норвегии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 28 марта
Во вторник, 28 марта, сыграют сборная Грузии и сборная Норвегии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Грузии – сборная Норвегии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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