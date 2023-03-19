Форвард «Оренбурга» Воробьев: «В Европе больше доверяют своим, в России – легионерам. Пусть агенты расскажут, почему так»
Дмитрий Воробьев считает, что в России местным игрокам доверяют меньше, чем в Европе.
– Обсуждали политику с легионерами «Оренбурга»? Они настроены и дальше играть в России?
– Они любят Россию и русский мат (смеется). Думаю, их все устраивает.
– Олусегун говорил, что русские футболисты не едут в Европу, потому что не хотят учить английский. Как человек, который играл в Чехии, возразите?
– Российских игроков без иностранных языков действительно много. Но это не решающий фактор.
Сравните РПЛ и европейские чемпионаты. Допустим, есть два футболиста примерно одного уровня – свой и иностранец. В Европе при таком раскладе больше доверяют своему, и это правильно. Поэтому зовут тех, кто реально талантливее. В России же – легионеру. Почему так происходит, пусть расскажут агенты, – сказал нападающий «Оренбурга» с улыбкой.
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Но тоже не понимаю ,когда покупают абсолютно средних таких же как наши иностранцев.
футбол.
Ну да)
Потому, что наши тренеры далеки от веяний современного футбола.