Форвард «Оренбурга» Воробьев: «В Европе больше доверяют своим, в России – легионерам. Пусть агенты расскажут, почему так»

Теги премьер-лига Россия Оренбург агенты Дмитрий Воробьев Футбол

Дмитрий Воробьев считает, что в России местным игрокам доверяют меньше, чем в Европе.

– Обсуждали политику с легионерами «Оренбурга»? Они настроены и дальше играть в России?

– Они любят Россию и русский мат (смеется). Думаю, их все устраивает.

– Олусегун говорил, что русские футболисты не едут в Европу, потому что не хотят учить английский. Как человек, который играл в Чехии, возразите?

– Российских игроков без иностранных языков действительно много. Но это не решающий фактор.

Сравните РПЛ и европейские чемпионаты. Допустим, есть два футболиста примерно одного уровня – свой и иностранец. В Европе при таком раскладе больше доверяют своему, и это правильно. Поэтому зовут тех, кто реально талантливее. В России же – легионеру. Почему так происходит, пусть расскажут агенты, – сказал нападающий «Оренбурга» с улыбкой.

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12 комментариев

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Дмитрий Осипов
Ответ Игорь Новиков
В то же время Реал побеждает фактически без испанцев. Самый большой клуб мира. Милан выходит на матч без итальянцев, один из самых больших клубов мира. Ну да)
Вершина айсберга всегда меньше его основания под водой. Так и судить о всей структуре футбола по одному-двумя клубам - глупо.
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Дмитрий Осипов
Ответ Гоша Петров
Лучше школы?Во всех а их свыше 50-ти странах Европы?не смешно самому?
В большинстве стран да, школы лучше. Инфраструктура, обмен опытом, стажировки, все что окружает более-менее нормальный клуб - лучше. Ну и то, что нет 90-100% бюджетных денег в казне клуба, это тоже на руку воспитанникам, они сразу поставлены в условия, что надо место завоевать, а не получить за паспорт
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Спартак Уокер
Потому что вы сами хреново играете будете хорошо играть так и вам доверяться
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СИ
Объясню я Вам: основная причина то что руководство рфс и РПЛ не справляются со своими обязанностями - не готовят классных игроков и судей и прочее прочее. Уволят Митрофанова с Алаевым и тех которых Алаев набрал в рфс за последние 10 лет и все наладится в нашем футболе.
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Гоша Петров
Ответ SirArktic
Потому что в европе чтобы заработать место в старте недостаточно паспорта? Или потому что там лучше школы? Конечно, если есть два игрока одинакового уровня, то поставят своего. Наши реалии таковы, что ни одно полено не может заменить лега
Лучше школы?Во всех а их свыше 50-ти странах Европы?не смешно самому?
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ezhik38
В Оренбурге все верно сделано...потому что легионеры выше классом, чем свои...и тем есть куда тянуться, с кого брать пример.
Но тоже не понимаю ,когда покупают абсолютно средних таких же как наши иностранцев.
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OlegLawyer
недалекий пассажир
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lovec23
Убрать лимит и и не доплачивать за правильный паспорт , вот тогда все будет честно
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SirArktic
Потому что в европе чтобы заработать место в старте недостаточно паспорта? Или потому что там лучше школы? Конечно, если есть два игрока одинакового уровня, то поставят своего. Наши реалии таковы, что ни одно полено не может заменить лега
+14
-1
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Doctor56
Везде больше доверяют тому, кто лучше играет в
футбол.
+23
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Игорь Новиков
В то же время Реал побеждает фактически без испанцев. Самый большой клуб мира. Милан выходит на матч без итальянцев, один из самых больших клубов мира.

Ну да)
+18
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+17
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А.Э.РАСИМ
В Европе "саои" играют лучше, подготовлены, а в России лучше играют регионов.
Потому, что наши тренеры далеки от веяний современного футбола.
+6
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