Форвард «Оренбурга» Воробьев о матчах с «Зенитом»: «Для диванных экспертов все плохо. Победишь – чтобы не заподозрили в договорняках, проиграешь – сдали игру. Подопьют и пишут гадости»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Воробьев Сочи Футбол

Дмитрий Воробьев высказался о матчах «Оренбурга» и «Сочи» с «Зенитом».

— В прошлом сезоне вы играли в РПЛ за «Сочи», в нынешнем — за «Оренбург». Как быстро вам надоели вопросы про поддавки «Зениту»?

— Впервые столкнулся с этим как раз в «Сочи». Перед матчами с «Зенитом» все писали: мы должны обязательно проиграть. В итоге стали единственными в том сезоне, кто взял у «Зенита» четыре очка. Как и в любых других матчах, выходили с желанием победить, никаких задач играть мягче не было.

— Подозрения в заговоре мотивируют?

— Поверьте, диванные эксперты, которые совсем не разбираются в футболе, будут всегда. Что бы ты ни сделал, для них это плохо. Победишь — скажут: «Это специально, чтобы никто больше не заподозрил их в договорняках». Проиграешь — «Понятно, сдали игру». Детский сад.

Такие люди любят пива попить и футбол посмотреть. Подопьют — и начинают писать гадости. Вообще этого не понимаю. У тебя есть мнение? Оставь его при себе. Бывает, доходит до оскорблений. Что не так с этим миром? Зачем писать негатив? Это никому неинтересно.

Если нас попросят проиграть, просто не выйду на поле, – сказал форвард «Оренбурга».

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2 комментария

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Wayne Gretzky 99
Последние два дня прям бефенис этого дурачка. Минута славы, на поле никогда такого внимания не добьется.
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krupin82
Поэтому на одной ноге обыграли Спартак и никаких разговоров .Никаких статей на спортс про это теперь днём с огнём не найдешь.Взахлёб писавшие про гений Абаскаля и то,что Промес на ЗМ наиграл-как вымерли.
+3
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+2
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