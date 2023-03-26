Хоселу – 1-й после Морьентеса игрок, сделавший дубль за Испанию в дебютном матче

Теги Фернандо Морьентес Сборная Испании по футболу Хоселу квалификация Евро-2024 Футбол

Форвард Хоселу забил два гола в матче с Норвегией (3:0) в отборе Евро-2024.

32-летний нападающий «Эспаньола» стал первым за 25 лет игроком, сделавшим дубль за сборную Испанию в дебютной игре.

25 марта 1998 года Фернандо Морьентес забил два гола в товарищеском матче со Швецией (4:0).

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро

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