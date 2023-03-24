Где смотреть сборная Ирландии – Сборная Франции, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 27 марта

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В понедельник, 27 марта, сыграют сборная Ирландии и сборная Франции в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.

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Во сколько играют сборная Ирландии – сборная Франции

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Сборная Ирландии: все новости

Сборная Франции: все новости

Евро 2024 отборочный турнир: все новости

Прогноз на матч Ирландия – Франция

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