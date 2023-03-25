«Торпедо» близко к назначению Пепа Клотета главным тренером. Испанец возглавлял «Брешию» и «Бирмингем»
Испанец Пеп Клотет может возглавить «Торпедо».
По информации «Чемпионата», московский клуб близок к назначению 45-летнего специалиста на должность главного тренера.
Последним клубом Клотета была «Брешия», которую он возглавлял с июля по декабрь 2022 года и с января по февраль 2023-го. До этого он работал в «Бирмингеме» и СПАЛ.
После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Понятно почему уволили