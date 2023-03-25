«Торпедо» близко к назначению Пепа Клотета главным тренером. Испанец возглавлял «Брешию» и «Бирмингем»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Бирмингем Брешия чемпионшип Д2 Италия Пеп Клотет Футбол

Испанец Пеп Клотет может возглавить «Торпедо». 

По информации «Чемпионата», московский клуб близок к назначению 45-летнего специалиста на должность главного тренера. 

Последним клубом Клотета была «Брешия», которую он возглавлял с июля по декабрь 2022 года и с января по февраль 2023-го. До этого он работал в «Бирмингеме» и СПАЛ. 

После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 

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39 комментариев

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Брулин
Придет допилить остатки бюджета!
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BaltikaSPb
Пеп, добро пожаловать в ФНЛ!
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OldRedWhite
Ответ volens-docens
Ну, вот теперь мне стало окончательно понятно, зачем в 76-м я стал болельщиком Торпедо - чтобы в 23-м узнать, что команду возглавит Пеп. Не зря жизнь прожита.
Завидуем Вам ..
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Макс Y-O-Y
Ждём подписание Эрлинга Муньеса
И Дарвина Нуньеса...
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Макс Y-O-Y
Ждём подписание Эрлинга Муньеса
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Слутск Халлского
Гибрид Пепа, Клоппа и Артеты
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volens-docens
Ну, вот теперь мне стало окончательно понятно, зачем в 76-м я стал болельщиком Торпедо - чтобы в 23-м узнать, что команду возглавит Пеп. Не зря жизнь прожита.
+6
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Shock In
Ответ Тюменец
Чтобы вылететь с лоском
Залечь на дно с Пепом
+9
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Chernoy
Ну судя по результатам его работы в Брешии и Бирмингеме, у Торпедо и в ФНЛ будут результаты так себе
Первый заход в Брешию был хорошим, а в Бирмингеме или Торпедо никто не сможет нормально работать
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spaispower
"До этого он работал в «Бирмингеме» и СПАЛ"
Понятно почему уволили
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Архитектор Мендисабаль
Зачем Пепу в тот клозет?
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Тюменец
Честно говоря слабо знаком с работой данного спеца. Но есть основания думать, что идея дурацкая, если только Торпедо не собирается делать ставку на легионеров в пердиве, куда явно собирается вернуться
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Тюменец
Ответ giallo-verde
Зачем вылетающему торпедо иностранные тренер?
Чтобы вылететь с лоском
+14
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E.V.P.
Ответ Ебздрогыч
Пеп может возглавить Торпедо. Спортс, ну на поверхности нормальный заголовок же!
Пеп близок к назначению в Торпедо
+3
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giallo-verde
Зачем вылетающему торпедо иностранные тренер?
+8
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ws357
Ответ justbored
В этом имени прекрасно всё. Годовой запас шуток за двести.
Это же прекрасно, чуть-чуть больше позитива, а то все новости негативные
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Михаил Хромаков
что за цирк, он пока к местным условиям адаптируется команда уж 100 раз вылетит
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инок
Цирк, что ещё сказать, ждем опровержения...
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justbored
В этом имени прекрасно всё. Годовой запас шуток за двести.
+9
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Max Semenik
Ответ Ебздрогыч
Пеп может возглавить Торпедо. Спортс, ну на поверхности нормальный заголовок же!
Пеп - проводник Торпедо в лучшую лигу на свете.
+7
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Jan Paskel
Ответ Семён Жуйло
А вы, друзья, ка не садитесь, всё в музыканты не годитесь. Туда хоть настоящего Пепа, хоть свежеосвободившегося Нагельсмана назначь, не поможет. Бардак в клубе нужно сначала победить.
Мостовой бы затащил
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Dinamik1
Назначте меня все равно результат будет один вылет в пердив.
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Glukinho
пеп курильщика
+2
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Руслан Узденов
У меня пост и я в который раз читаю "Котлета" :)
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Destro7451
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
а тот Пеп, разве не лысый шарлатан?
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