«Торпедо» близко к назначению Пепа Клотета главным тренером. Испанец возглавлял «Брешию» и «Бирмингем»

Испанец Пеп Клотет может возглавить « ».

По информации «Чемпионата», московский клуб близок к назначению 45-летнего специалиста на должность главного тренера.

Последним клубом Клотета была « », которую он возглавлял с июля по декабрь 2022 года и с января по февраль 2023-го. До этого он работал в « » и СПАЛ.

После 20 туров Мир «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.