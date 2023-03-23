Журналист Винокуров о Стрельцове в тюрьме: «Мать его говорила: «Эдик там живет как король, начальника посылает». Уголовники надели на него бочку и избили, ходить почти не мог, долго лечился»

Теги премьер-лига Россия Торпедо сборная СССР Эдуард Стрельцов Андрей Старостин Спорт-Экспресс Футбол

Журналист Валерий Винокуров рассказал о жизни Эдуарда Стрельцова в тюрьме.

Нападающий «Торпедо» и сборной СССР отсидел пять лет по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки.

– Значит, в лагере у Стрельцова была сносная жизнь?

– Просто замечательная – на протяжении какого-то времени! Легкий режим. Сколько хочешь – тренируйся.

Начальник обещал Андрею Петровичу [Старостину], что через какое-то время напишет что-то про «хорошее поведение»: «Может, вообще отпустят...» Но в один момент все сломалось.

– Что произошло?

– Этот начальник разрешил для Эдика любые посещения. Пусть, мол, семья приезжает. Мать туда и зачастила!

– Так это здорово.

– А мать... Как бы это сказать... Она была простая такая тетка. Может, и неплохая. Но довольно хвастливая и болтливая. Мне не нравилась изначально. Вот бывает: не нравится человек, и все!

– Была причина?

– Болтает что-то, хвастается: «Да мы купим это, купим то...» Вот так всегда. Эдик обычно говорил: «Ну мам, дай нам посидеть, поговорить». Словом, неприятно было.

Каждый раз, приезжая в Москву после посещения сына, хвасталась направо и налево!

– Ну и что такого?

– «Да Эдик там живет как король, у него все есть, спецпитание...» Еще наверняка и привирала. «Когда хочет – тренируется, начальника посылает». Вот так болтала и болтала. Ну и доболталась.

– Что стряслось?

– Дошло до ЦК. Распоряжение: срочно перевести на строгий режим!

– Какой кошмар.

– Стрельцова переводят на строгий. А там – уголовники!

– Не поладил?

– Там главный – пахан. А Эдик знать не знал этих законов. Вообще, чтобы Стрельцов кому-то подчинялся?

Детали я не очень помню, но случилось следующее: эти уголовники надели на него бочку и избили. Да так избили, что просто живого места не было. В каком-то смысле эта бочка спасла, но так или иначе...

– Настолько пострадал?

– Ходить почти не мог, долго лечился. Прежний-то начальник его сразу же отправил бы в госпиталь, а этот – ни фига! Строгий режим!

– За что Стрельцова били-то?

– Просто так. Ходит такой независимый, а здесь пахан! Типа «проучить надо», вот за что.

Ну, уголовники! С ними права будешь качать, что ли? А Эдик пребывал в полной растерянности от происходящего, – сказал Винокуров.

Как Эдуарда Стрельцова изменила тюрьма? Он правда не справился с алкоголем? А каким был отцом и мужем? Интервью с сыном легенды

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21 комментарий

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Инженер Управляющий
Ответ prist
На строгом режиме - уголовники! Ну кто бы мог подумать, ты посмотри. На общем - пионеры с комсомольцами, а тут.... Ну это же просто возмутительно! Совершенно мерзкий журналюга
Ты хоть прочитал что в статье написано или сразу сюда свой бред писать?
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prist
На строгом режиме - уголовники! Ну кто бы мог подумать, ты посмотри. На общем - пионеры с комсомольцами, а тут.... Ну это же просто возмутительно! Совершенно мерзкий журналюга
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Юрий Кечко
Ответ Джиза
Ага, а мы в детстве верили, что у нас в хоккейной секции Харламов тренирует. Он не умер, а сделал пластическую операцию и в Новогиреево переехал. В детстве и старости фантазия хорошо работает
Фантазии фантазиями , но вы видимо помимо хоккея ещё и клей в пакетик выдавливали ..
Ну время такое было видимо ))) новогиреево тем более
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counsel
Ответ red hikkikomori
а в чем прикол через бочку избивать? для этого же надо бить по бочке чтобы она сломалась и потом бить человека, не проще сразу было бить его, зачем себе жизнь усложнять?)
Видимо, обездвижили так. Но все как-то слишком всерьёз обсуждают очередную байку
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Spaten
Ответ Джиза
Ага, а мы в детстве верили, что у нас в хоккейной секции Харламов тренирует. Он не умер, а сделал пластическую операцию и в Новогиреево переехал. В детстве и старости фантазия хорошо работает
А кино в «Киргизии» Шукшин крутит
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Джиза
Ага, а мы в детстве верили, что у нас в хоккейной секции Харламов тренирует. Он не умер, а сделал пластическую операцию и в Новогиреево переехал.
В детстве и старости фантазия хорошо работает
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Deathspell Omega
Ответ Tpy6kaMerlina
Дикость какая-то. Но звучит убедительно при этом. Вот так и бывает, вроде самый близкий человек - мать, а не понимает что творит. Если всё это, конечно, правда.
Так мамаша умом не отличалась.
Почитай воспоминания.
Простая рабочая тетка из Перово, недалекого ума, муж поэтому её и бросил.
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Vasiliy S
Избили в тюрьме, разбирательства не было, мед помощи не было, а комментаторы «а что это разговорилась а?»

Собственно, с тех пор мало что изменилось

Омерзительно и отвратительно
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10Dance
Всё так и было, инфа 100%
А Королёв рассчитал ракету на стене лагерного барака
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дамир дугаров
Ответ red hikkikomori
а в чем прикол через бочку избивать? для этого же надо бить по бочке чтобы она сломалась и потом бить человека, не проще сразу было бить его, зачем себе жизнь усложнять?)
Так просто бьешь по ней, и человек падает от удара. Все равно что к двери человека привязать и по ней бить. Зато на теле явных телесных повреждений нет. Примерно так и менты работают
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Deathspell Omega
Ответ adminS.ru
Мамина метла привела на строгий,да и статья не ровная)хорошо если только бочкой отделался,!
Стрельцов жил без отца. В Перово. Мать тоже умом, прямо скажем, не блистала, почему её муж, отец Стрельцова и бросил. Когда в 20-21-однолетнему пареньку прилетела всесоюзная слава, деньги и почет, крышу у него изрядно сорвало. У мамы тоже...
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Deathspell Omega
Ответ Romeo Yankovich
у меня другой вопрос: как можно отсидеть пятеру только за "подозрение", что изнасиловал. он виновен был или нет???
Причем уже в 2000-х дело пересматривали и оставили приговор в силе...
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loveski
Верхний Вятлаг это ещё и зоны Койгородского района Республики Коми. Когда-то давно читал в местной газете интервью кума со стрельцовской зоны (работал там, в бытность его отсидки). Интересно было, тем более раньше я сам жил в тех краях. Кстати, подобной истории он не рассказывал.
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Ну и, епт?
"Заливает" чувачок)
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onegin2007
Требуется мнение экспертов на счёт *бочки*.
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Romeo Yankovich
у меня другой вопрос: как можно отсидеть пятеру только за "подозрение", что изнасиловал. он виновен был или нет???
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adminS.ru
Мамина метла привела на строгий,да и статья не ровная)хорошо если только бочкой отделался,!
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Барсик Юрана
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Adilet Abdyramanov
думаю это все выдумки, журналюга пытается о себе напомнить
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Tpy6kaMerlina
Дикость какая-то. Но звучит убедительно при этом. Вот так и бывает, вроде самый близкий человек - мать, а не понимает что творит. Если всё это, конечно, правда.
+23
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ВладимирНеПутин
Если это правда про маму, то она, конечно, сказочная. Да и что крутого в том, что один человек посылает другого? Это показывает лишь невоспитанность того, кто посылает кого-то.
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red hikkikomori
а в чем прикол через бочку избивать? для этого же надо бить по бочке чтобы она сломалась и потом бить человека, не проще сразу было бить его, зачем себе жизнь усложнять?)
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