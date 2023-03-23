Журналист Винокуров о Стрельцове в тюрьме: «Мать его говорила: «Эдик там живет как король, начальника посылает». Уголовники надели на него бочку и избили, ходить почти не мог, долго лечился»

Журналист Валерий Винокуров рассказал о жизни Эдуарда Стрельцова в тюрьме.

Нападающий « » и сборной отсидел пять лет по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки.

– Значит, в лагере у Стрельцова была сносная жизнь?

– Просто замечательная – на протяжении какого-то времени! Легкий режим. Сколько хочешь – тренируйся.

Начальник обещал Андрею Петровичу [Старостину], что через какое-то время напишет что-то про «хорошее поведение»: «Может, вообще отпустят...» Но в один момент все сломалось.

– Что произошло?

– Этот начальник разрешил для Эдика любые посещения. Пусть, мол, семья приезжает. Мать туда и зачастила!

– Так это здорово.

– А мать... Как бы это сказать... Она была простая такая тетка. Может, и неплохая. Но довольно хвастливая и болтливая. Мне не нравилась изначально. Вот бывает: не нравится человек, и все!

– Была причина?

– Болтает что-то, хвастается: «Да мы купим это, купим то...» Вот так всегда. Эдик обычно говорил: «Ну мам, дай нам посидеть, поговорить». Словом, неприятно было.

Каждый раз, приезжая в Москву после посещения сына, хвасталась направо и налево!

– Ну и что такого?

– «Да Эдик там живет как король, у него все есть, спецпитание...» Еще наверняка и привирала. «Когда хочет – тренируется, начальника посылает». Вот так болтала и болтала. Ну и доболталась.

– Что стряслось?

– Дошло до ЦК. Распоряжение: срочно перевести на строгий режим!

– Какой кошмар.

– Стрельцова переводят на строгий. А там – уголовники!

– Не поладил?

– Там главный – пахан. А Эдик знать не знал этих законов. Вообще, чтобы Стрельцов кому-то подчинялся?

Детали я не очень помню, но случилось следующее: эти уголовники надели на него бочку и избили. Да так избили, что просто живого места не было. В каком-то смысле эта бочка спасла, но так или иначе...

– Настолько пострадал?

– Ходить почти не мог, долго лечился. Прежний-то начальник его сразу же отправил бы в госпиталь, а этот – ни фига! Строгий режим!

– За что Стрельцова били-то?

– Просто так. Ходит такой независимый, а здесь пахан! Типа «проучить надо», вот за что.

Ну, уголовники! С ними права будешь качать, что ли? А Эдик пребывал в полной растерянности от происходящего, – сказал Винокуров.

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