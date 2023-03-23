Журналист Винокуров о Стрельцове в тюрьме: «Мать его говорила: «Эдик там живет как король, начальника посылает». Уголовники надели на него бочку и избили, ходить почти не мог, долго лечился»
Журналист Валерий Винокуров рассказал о жизни Эдуарда Стрельцова в тюрьме.
Нападающий «Торпедо» и сборной СССР отсидел пять лет по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки.
– Значит, в лагере у Стрельцова была сносная жизнь?
– Просто замечательная – на протяжении какого-то времени! Легкий режим. Сколько хочешь – тренируйся.
Начальник обещал Андрею Петровичу [Старостину], что через какое-то время напишет что-то про «хорошее поведение»: «Может, вообще отпустят...» Но в один момент все сломалось.
– Что произошло?
– Этот начальник разрешил для Эдика любые посещения. Пусть, мол, семья приезжает. Мать туда и зачастила!
– Так это здорово.
– А мать... Как бы это сказать... Она была простая такая тетка. Может, и неплохая. Но довольно хвастливая и болтливая. Мне не нравилась изначально. Вот бывает: не нравится человек, и все!
– Была причина?
– Болтает что-то, хвастается: «Да мы купим это, купим то...» Вот так всегда. Эдик обычно говорил: «Ну мам, дай нам посидеть, поговорить». Словом, неприятно было.
Каждый раз, приезжая в Москву после посещения сына, хвасталась направо и налево!
– Ну и что такого?
– «Да Эдик там живет как король, у него все есть, спецпитание...» Еще наверняка и привирала. «Когда хочет – тренируется, начальника посылает». Вот так болтала и болтала. Ну и доболталась.
– Что стряслось?
– Дошло до ЦК. Распоряжение: срочно перевести на строгий режим!
– Какой кошмар.
– Стрельцова переводят на строгий. А там – уголовники!
– Не поладил?
– Там главный – пахан. А Эдик знать не знал этих законов. Вообще, чтобы Стрельцов кому-то подчинялся?
Детали я не очень помню, но случилось следующее: эти уголовники надели на него бочку и избили. Да так избили, что просто живого места не было. В каком-то смысле эта бочка спасла, но так или иначе...
– Настолько пострадал?
– Ходить почти не мог, долго лечился. Прежний-то начальник его сразу же отправил бы в госпиталь, а этот – ни фига! Строгий режим!
– За что Стрельцова били-то?
– Просто так. Ходит такой независимый, а здесь пахан! Типа «проучить надо», вот за что.
Ну, уголовники! С ними права будешь качать, что ли? А Эдик пребывал в полной растерянности от происходящего, – сказал Винокуров.
Как Эдуарда Стрельцова изменила тюрьма? Он правда не справился с алкоголем? А каким был отцом и мужем? Интервью с сыном легенды
Ну время такое было видимо ))) новогиреево тем более
В детстве и старости фантазия хорошо работает
Почитай воспоминания.
Простая рабочая тетка из Перово, недалекого ума, муж поэтому её и бросил.
Собственно, с тех пор мало что изменилось
Омерзительно и отвратительно
А Королёв рассчитал ракету на стене лагерного барака