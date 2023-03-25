Тренер Швеции о 0:3 от Бельгии: «Создали примерно столько же голевых моментов, но они забили, а мы – нет»
Главный тренер сборной Швеции подвел итоги матча с Бельгией (0:3) в отборе Евро-2024.
«Есть ощущение, что мы провели хороший матч против сильного соперника.
Мы создали примерно столько же голевых моментов, что и бельгийцы. Но они забили, а мы – нет», – сказал Янне Андерссон.
Что в отборе Евро: Мбаппе и Гризманн размазали Голландию, Лукаку оформил хет-трик в первом матче Тедеско
сэйвы вратаей 2::4