Тренер Швеции о 0:3 от Бельгии: «Создали примерно столько же голевых моментов, но они забили, а мы – нет»

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Бельгией (0:3) в отборе Евро-2024.

«Есть ощущение, что мы провели хороший матч против сильного соперника.

Мы создали примерно столько же голевых моментов, что и бельгийцы. Но они забили, а мы – нет», – сказал .

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