Тренер Швеции о 0:3 от Бельгии: «Создали примерно столько же голевых моментов, но они забили, а мы – нет»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Янне Андерссон Футбол

Главный тренер сборной Швеции подвел итоги матча с Бельгией (0:3) в отборе Евро-2024.

«Есть ощущение, что мы провели хороший матч против сильного соперника.

Мы создали примерно столько же голевых моментов, что и бельгийцы. Но они забили, а мы – нет», – сказал Янне Андерссон.

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2 комментария

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RoNaLdInH()
В этот вечер Ибра не захотел, ему было лень
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Reims Start 2023
4:5 по ударам в створ в пользу гостей

сэйвы вратаей 2::4
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