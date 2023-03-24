Агент Кессиэ об уходе игрока из «Барсы»: «Так же маловероятно, как появление ног у змеи»

Франк Кессиэ не намерен покидать «Барселону» летом.

Об этом сообщили в агентстве Ambition Group Sport Management, которое работает с ивуарийским футболистом.

«Уход Кессиэ из «Барселоны» в следующее трансферное окно так же маловероятен, как появление ног у змеи», – заявили в агентстве.

Кессиэ выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Франк Кессиэ: «Вижу себя игроком «Барсы» на долгие годы. Я в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренеров очень хорошие отношения»

Этот жест Кессиэ – в честь отца. Он умер на войне, когда Франку было 11