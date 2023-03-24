Агент Кессиэ об уходе игрока из «Барсы»: «Так же маловероятно, как появление ног у змеи»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Франк Кессиэ агенты животные и спорт Футбол

Франк Кессиэ не намерен покидать «Барселону» летом.

Об этом сообщили в агентстве Ambition Group Sport Management, которое работает с ивуарийским футболистом.

«Уход Кессиэ из «Барселоны» в следующее трансферное окно так же маловероятен, как появление ног у змеи», – заявили в агентстве.

Кессиэ выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Франк Кессиэ: «Вижу себя игроком «Барсы» на долгие годы. Я в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренеров очень хорошие отношения»

Этот жест Кессиэ – в честь отца. Он умер на войне, когда Франку было 11

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9 комментариев

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umnik3
Ответ Мадрид наказывает!
кто самовольно из мешка уходит))
Еще не раз он накажет Реал
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Tristan...
Хозяина нашего Реала надо сохранить
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Мадрид наказывает!
кто самовольно из мешка уходит))
+1
-3
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Peter Parker
А как же ложноногие змеи? Анаконды, удавы всякие.
+1
0
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AF007
Ответ darby crash
Тем временем змея: i.imgur.com/Mu33Ux1h.jpg
Тем временем сестра роналду:
+1
-4
-3
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melmi
Сезон длинный
Добротный игрок , который принес по сезону пользу клубу ( особенно в 2 последних Классико)
+1
0
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ljolik888
Кессье не плохо играет и пригодится в следующем сезоне . Адаптация прошла и сейчас молодцом . Ну и спасибо за последний гол .
+4
-2
+2
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darby crash
Тем временем змея: i.imgur.com/Mu33Ux1h.jpg
0
0
0
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cektor
🦎
+12
-2
+10
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