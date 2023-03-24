Андрей Мостовой о «Зените»: «Если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. Права на ошибку нет»
Андрей Мостовой поделился мыслями о конкуренции в составе «Зенита».
«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени.
Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче.
У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться.
Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился.
Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться – сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция – твой двигатель», – сказал полузащитник «Зенита».
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