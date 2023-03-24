Андрей Мостовой о «Зените»: «Если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. Права на ошибку нет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой поделился мыслями о конкуренции в составе «Зенита».

«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени.

Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче.

У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться.

Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился.

Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться – сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция – твой двигатель», – сказал полузащитник «Зенита».

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19 комментариев

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GenchiK
Ответ Вратарь Бага
Зенит бы 17 легов имел в составе, если бы не лимит, но это уже их дело)
у остальных...если бы не отсутствие нужного бабла?
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Кирилл.С-Пб
Ответ sp.msk.86
в каком он месте прогресирует?
Крутит позвонки спартаковцам
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sp.msk.86
Ответ Кирилл.С-Пб
Один из немногих, кто прогрессирует, а не сопли жуёт на скамейке
в каком он месте прогресирует?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Андрей Герасимов
Пусть и не на скамейке,а всё же периодически пожевывает Андрюша..По факту много болтовни,в игре добавил мало в этом сезоне,порой на фоне легов выглядит инородным телом.
Ну не знаю, это моё личное мнение. Хотя бы видно желание
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Андрей Герасимов
Ответ Кирилл.С-Пб
Один из немногих, кто прогрессирует, а не сопли жуёт на скамейке
Пусть и не на скамейке,а всё же периодически пожевывает Андрюша..По факту много болтовни,в игре добавил мало в этом сезоне,порой на фоне легов выглядит инородным телом.
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.ru
И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае...
так вот почему Малкому и Клаудиньо гражданство сделали...
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KOTOV71
Ответ Вратарь Бага
Зенит бы 17 легов имел в составе, если бы не лимит, но это уже их дело)
Вам " проще", вы на воротах.
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KOTOV71
Хм,нормальная конкуренция,это должно быть ( а она вроде и есть,по крайней мере в моей профессии) это Нормально!
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Ковид 07.10.52
Риобург цветет и пахнет....
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Алекс Я
Ответ Ко-ко-джамбо
Он обвиняет зенит в русофобии?
Причем здесь русофобия и Зенит.то о чем он говорит существует во всех клубах.как бы лег не играл он в основе все равно будет.
+4
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Вратарь Бага
Зенит бы 17 легов имел в составе, если бы не лимит, но это уже их дело)
+2
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Ко-ко-джамбо
Он обвиняет зенит в русофобии?
+1
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Romoll
Молодец, Андрюха! Удачи, все впереди!
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Кирилл.С-Пб
Ответ ЗЕНИТ65
Это он прогрессирует? Не смеши.
Да. Я комик 😉
+2
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ЗЕНИТ65
Ответ Кирилл.С-Пб
Один из немногих, кто прогрессирует, а не сопли жуёт на скамейке
Это он прогрессирует? Не смеши.
+4
-9
-5
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Кирилл.С-Пб
Один из немногих, кто прогрессирует, а не сопли жуёт на скамейке
+18
-3
+15
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hsmshhzfn5
Ответ hulk&boloto
Так ты играй, думай, а то пока/уже бегаешь вразвалочку...
Ты только заголовки читаешь и сразу бежишь плюсы собирать?
+9
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hsmshhzfn5
Молодец. Старается и доказывает свое место. Удачи парню.
+22
-1
+21
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hulk&boloto
Так ты играй, думай, а то пока/уже бегаешь вразвалочку...
+2
-7
-5
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