Президент «Баварии» о Мане: «Садьо не разучился играть в футбол, ему не хватает практики»

Президент «Баварии» считает, что не хватает игровой практики.

«Я думаю, ему не хватает игровой практики. Играть 90 минут – это не то же самое, что просто тренироваться.

Он будет становиться лучше шаг за шагом. Садьо – прекрасный футболист. Он не разучился играть в футбол», – сказал .

Напомним, сенегалец пропустил больше трех месяцев из-за травмы малоберцовой кости.

В текущем сезоне Мане забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.