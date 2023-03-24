Президент «Баварии» о Мане: «Садьо не разучился играть в футбол, ему не хватает практики»

Теги Бавария бундеслига Германия Герберт Хайнер Садьо Мане Футбол

Президент «Баварии» считает, что Садьо Мане не хватает игровой практики.

«Я думаю, ему не хватает игровой практики. Играть 90 минут – это не то же самое, что просто тренироваться.

Он будет становиться лучше шаг за шагом. Садьо – прекрасный футболист. Он не разучился играть в футбол», – сказал Герберт Хайнер.

Напомним, сенегалец пропустил больше трех месяцев из-за травмы малоберцовой кости.

В текущем сезоне Мане забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Горемычный Рибери
Ой к не добру все эти передряги,будем надеяться что с Тухелем и Мане воскреснет и Бавария не закиснет.
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Пирс Морган
Ну все, Мане, ноги в руки и беги тренироваться, ты же видел, что они с тренером сделали, представь, что сделают с тобой
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dontworryaboutwtfhebedoin
Мане должен воскреснуть, после перехода выглядит немного зажатым в Германии, как будто ему сложно адаптироваться в этом чемпионате. Парень привык к креативу и неожиданностям на поле, а Бавария слишком уставная команда. Надеюсь Тухель найдет ему применения. Верю
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j30
сейчас с тухелем думаю он начнет рвать и летать
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