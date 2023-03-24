Федун о матче России с Ираном: «Мы выглядели очень бледно, счет мог и должен был быть разгромным. Кому понравилась игра?»

остался недоволен игрой сборной России с (1:1).

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали.

Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы, привозили и привозили. На этом все и закончилось», – сказал бывший владелец « ».

К сожалению, сборная России – это фантом