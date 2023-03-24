Федун о матче России с Ираном: «Мы выглядели очень бледно, счет мог и должен был быть разгромным. Кому понравилась игра?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун остался недоволен игрой сборной России с Ираном (1:1).

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали.

Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы, привозили и привозили. На этом все и закончилось», – сказал бывший владелец «Спартака».

К сожалению, сборная России – это фантом

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
Так называемым патриотам понравилась,естественно,не игра,а сам факт того,что в мире существуют страны,готовые играть против сборной России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Игра и валера,антонимы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Ответ Михаил1970
Зато 8 спартаковцев в сборной!
не они б, вообще со своей половины не вышли бы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Ответ инок
Здесь Федун прав. Карпин полностью убил сборную - разрушены все игровые связи, непонятный состав. У меня такое ощущение, что Карпин специально все делает для того чтобы его убрали...
А зачем вообще Карпину сборная россии? Куда она поедет и с кем ей играть...смысл ьрентровать то что мертво? Смысл с тем же Ростовом работать... ради чего? Ради игр в кубке россии против клубов медиалиги?
Я уверен что он готовится свалить в Испанию тренировать условный Эйбар либо клуб из Сегунды
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Когда игра нужна великим геополитикам. а не участникам процесса, то получается как всегда....
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iksson
Ответ Противовес
Уважаю Федуна лишь за ТО, что он много лет назад, понял и озвучил ВСЕМ, что Карпин совсем не тренер, а простая, возомнившая себя звездой, НИКЧЕМНОСТЬ и хапуга, зачистившая "Спартак" на несколько сотен млн. евро. Последующие провалы Валеры в Испании ("Мальорка") и в России ("Армавир" и первый приход "Ростов"), подтвердили правоту бывшего босса "Спартака", спрогнозировавшего дальнейшую судьбу прибалта - "самовлюбленный сбитый летчик", плюющий всегда по ветру... питерскому... Позорное бегство из "Ростова" (после провалов в кубке, вылета в первом же матче ЛЕ и провала команды, свалившейся в подвал таблицы) под крыло Дюкова, с помощью которого триумфально, с совмещением сборной, вернувшегося на Дон, с гарантией от газпромовских решал, что "Ростов" будет на пьедестале, подтверждает сие утверждение. А теперь, понимая, что не на что не способен, стал заводить привычную песню, "что за стул тренера сборной не держится... Но попробуйте найдите вместо меня такого же удобного и сговорчивого, беспринципного клоуна, который будет устраивать хозяев Газпрома и Газпром-нефти... Вот так и живем мечтами о справедливости... Наивные
Когда хоть эскортники помолчат?!
Всё им не так!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Ответ Противовес
Уважаю Федуна лишь за ТО, что он много лет назад, понял и озвучил ВСЕМ, что Карпин совсем не тренер, а простая, возомнившая себя звездой, НИКЧЕМНОСТЬ и хапуга, зачистившая "Спартак" на несколько сотен млн. евро. Последующие провалы Валеры в Испании ("Мальорка") и в России ("Армавир" и первый приход "Ростов"), подтвердили правоту бывшего босса "Спартака", спрогнозировавшего дальнейшую судьбу прибалта - "самовлюбленный сбитый летчик", плюющий всегда по ветру... питерскому... Позорное бегство из "Ростова" (после провалов в кубке, вылета в первом же матче ЛЕ и провала команды, свалившейся в подвал таблицы) под крыло Дюкова, с помощью которого триумфально, с совмещением сборной, вернувшегося на Дон, с гарантией от газпромовских решал, что "Ростов" будет на пьедестале, подтверждает сие утверждение. А теперь, понимая, что не на что не способен, стал заводить привычную песню, "что за стул тренера сборной не держится... Но попробуйте найдите вместо меня такого же удобного и сговорчивого, беспринципного клоуна, который будет устраивать хозяев Газпрома и Газпром-нефти... Вот так и живем мечтами о справедливости... Наивные
Сука и тут Газпром виноват 😂😂😂😂
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Насрательское отношение ГТ передалось команде, всё по делу...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Противовес
Уважаю Федуна лишь за ТО, что он много лет назад, понял и озвучил ВСЕМ, что Карпин совсем не тренер, а простая, возомнившая себя звездой, НИКЧЕМНОСТЬ и хапуга, зачистившая "Спартак" на несколько сотен млн. евро. Последующие провалы Валеры в Испании ("Мальорка") и в России ("Армавир" и первый приход "Ростов"), подтвердили правоту бывшего босса "Спартака", спрогнозировавшего дальнейшую судьбу прибалта - "самовлюбленный сбитый летчик", плюющий всегда по ветру... питерскому... Позорное бегство из "Ростова" (после провалов в кубке, вылета в первом же матче ЛЕ и провала команды, свалившейся в подвал таблицы) под крыло Дюкова, с помощью которого триумфально, с совмещением сборной, вернувшегося на Дон, с гарантией от газпромовских решал, что "Ростов" будет на пьедестале, подтверждает сие утверждение. А теперь, понимая, что не на что не способен, стал заводить привычную песню, "что за стул тренера сборной не держится... Но попробуйте найдите вместо меня такого же удобного и сговорчивого, беспринципного клоуна, который будет устраивать хозяев Газпрома и Газпром-нефти... Вот так и живем мечтами о справедливости... Наивные
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Ноль мысли ! Бум туда бум сюда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Здесь Федун прав. Карпин полностью убил сборную - разрушены все игровые связи, непонятный состав. У меня такое ощущение, что Карпин специально все делает для того чтобы его убрали...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Обиженный Федун и его громкая спутница что-то многовато сборную обсуждают
Мстят Валере за правду, которую он сказал в ответ на провокации Заремки))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Не один, так второй чего-нибудь да ляпнут. Светоч ты наш, всё и без тебя всё знают )))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Зато 8 спартаковцев в сборной!
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Ответ Классный руководитель
Жаль, что не Зарема прокомментировала, я так по ней скучаю, Леня это не то!!!
Зарема тоже откомментировала, пораньше
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Томинов
Как кому понравилась? ПУТИНУ!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Psyber
Не смотрел. Сохранил 2 часа жизни.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Классный руководитель
Жаль, что не Зарема прокомментировала, я так по ней скучаю, Леня это не то!!!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Мне не понравилась
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий