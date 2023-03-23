Где смотреть Алания Владикавказ – Рубин, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 25 марта
В субботу, 25 марта, сыграют Алания Владикавказ и Рубин в 24 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Алания Владикавказ – Рубин
- Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.
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