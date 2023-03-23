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Фанат тульского «Арсенала» объявил голодовку из-за серии клуба без побед. Ему принес пиццу форвард Панченко

Теги болельщики Первая лига Арсенал Тула Кирилл Панченко Здоровье Питание Футбол

Форвард тульского «Арсенала» Кирилл Панченко доставил болельщику клуба пиццу.

20 марта болельщик «Арсенала» объявил голодовку. Он записал видео, в котором сказал, что не притронется к еде, пока команда не победит.

«Арсенал» отреагировал на это видео и отправил к нему домой Панченко с пиццей.

«Удивил ты всю команду своим роликом. Мы видели, что ты сказал, что будешь голодать до первой победы. От лица всей команды хочу сказать, что так делать не надо. Мы постараемся в ближайшем туре выиграть.

Мы решили от всей команды подарить тебе пиццу. Перекуси и с хорошим настроением приходи на стадион поддержать свою любимую команду», – сказал Панченко.

«Арсенал» не побеждает пять матчей подряд в Мелбет Первой лиге и после 23 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице. В ближайшем туре 26 марта тульский клуб сыграет дома с «Уфой».

 

16 комментариев

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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Ответ Ярик01
Способ обратить внимание на то, что на клуб хрен забили, если считает, что так добьётся вниманияя, то почему психически болен
Потому что теперь любой дурачок может ставить такие ультиматумы: выиграйте или застрелюсь, купите такого-то или продайте вот этого или ещё что-то с собой сделаю. Если хочешь обратить внимание на проблемы в клубе то не стоит делать никаких ультиматумов, это просто гнилой и мелкий шантаж. Как баба брошенка которая угрожает что наложат на себя руки если к ней не вернёшься. В клубе и так знают что есть определенные проблемы и наверняка ищут способы выйти из кризиса. А потакать разным дурачкам это создавать прецедент для последующих манипуляций. Головой думать надо а не задним местом.
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Дядя ТУРА
Ответ T622222
Так и умерить можно
пыл?
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Vlad McS
А могли бы и галстук ему купить
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Overkiller
Ответ Arman FCSM
Да. Из пряника
Подаётся с самоваром колы.
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Ярик01
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Зачем поощрять психически нездоровых людей? Проигнорировали бы да и фиг с ним. Ещё и пиццу ему нахаляву привезли. Явный косяк пиарщиков.
Способ обратить внимание на то, что на клуб хрен забили, если считает, что так добьётся вниманияя, то почему психически болен
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hulk&boloto
Ответ Александра Александрова
Прикольно пиццу на халяву )
Фаната довели, а вы про хавку)
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hulk&boloto
Ответ Arman FCSM
Да. Из пряника
Из железного, с завода...
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Александра Александрова
Прикольно пиццу на халяву )
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Severfan
объявляю голодовку!
не притронусь к еде до тех пор, пока Панченко не принесёт мне пиццу!
как здесь в коментах видео прикрепить?)
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T622222
Так и умерить можно
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Зачем поощрять психически нездоровых людей? Проигнорировали бы да и фиг с ним. Ещё и пиццу ему нахаляву привезли. Явный косяк пиарщиков.
+2
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Arman FCSM
Ответ Александр Зубков
Знаменитая Тульская пицца?
Да. Из пряника
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Александр Зубков
Знаменитая Тульская пицца?
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Softer06
Чейз, это ты?)
Он бы до стадиона не дошёл
+3
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Softer06
Чейз, это ты?)
+9
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Зизуха
🤣
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