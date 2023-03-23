Фанат тульского «Арсенала» объявил голодовку из-за серии клуба без побед. Ему принес пиццу форвард Панченко

Форвард тульского « » доставил болельщику клуба пиццу.

20 марта болельщик «Арсенала» объявил голодовку. Он записал видео, в котором сказал, что не притронется к еде, пока команда не победит.

«Арсенал» отреагировал на это видео и отправил к нему домой Панченко с пиццей.

«Удивил ты всю команду своим роликом. Мы видели, что ты сказал, что будешь голодать до первой победы. От лица всей команды хочу сказать, что так делать не надо. Мы постараемся в ближайшем туре выиграть.

Мы решили от всей команды подарить тебе пиццу. Перекуси и с хорошим настроением приходи на стадион поддержать свою любимую команду», – сказал Панченко.

«Арсенал» не побеждает пять матчей подряд в Мелбет Первой лиге и после 23 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице. В ближайшем туре 26 марта тульский клуб сыграет дома с «Уфой».