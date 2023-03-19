Агент Головина о травме перед матчами сборной: «Искать заговоры бессмысленно, для Саши честь выступать за Россию. Он на связи с Карпиным»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Дмитрий Губерниев Александр Клюев Александр Головин агенты Футбол

Агент Александра Головина сказал, что для его клиента честь выступать за сборную России.

Александр Клюев отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который ранее назвал травмы Головина и Алексея Миранчука «странным совпадением» в преддверии товарищеских матчей сборной России.

«Дмитрий Губерниев, безусловно, большой специалист в футболе. Тонко в нем разбирается. Сложно сказать, что у него творится в голове. Да и нет желания этим заниматься.

Могу только сказать, что у Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с «Аяччо». Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю. Его отсутствие в сборной согласовано с главным тренером и медицинским штабом.

Вчера Саша разговаривал по телефону с Валерием Карпиным, они постоянно на связи. Все необходимые документы и медицинские заключения «Монако» отправил врачам сборной России.

Искать какие-то заговоры бессмысленно, потому что для Александра Головина является огромной честью выступать за сборную России. Он всегда с удовольствием едет в команду, будь то товарищеская, официальная игра или тренировочный сбор», – сказал Клюев.

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3 комментария

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Manowar66
Монако многоходовочку организовал, вот что я думаю
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Максим Прокофьев
Сафонов, Джикия, Головин, Шунин, всё соскакивают с этих недоматчей а ведь скоро в товар никах с талибами играть, ужеж заявились к ним на турнир
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Anders_b
Решил на удаленку уйти.
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