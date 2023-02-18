Пирес считает, что «Арсенал»-2004 обыграл бы нынешний. В состав «Непобедимых» Робер включил бы Эдегора, Сака и Салиба
Робер Пирес считает, что «Арсенал» 2004 года обыграл бы нынешнюю команду.
Бывший полузащитник «канониров» также отметил, что добавил бы троих действующих игроков в состав «Непобедимых» – Букайо Сака вместо себя, Вильяма Салиба вместо Коло Туре, Мартина Эдегора вместо Фредрика Юнгберга.
«У нас [с Букайо] есть сходство. Он справляется с давлением, он бесстрашен, у него хороший дриблинг, и он забивает важные голы.
Я честно думаю, что «Арсенал» 2004 года обыграл бы «Арсенал» 2023 года. Мне жаль ребят, но я не сомневаюсь.
Я думаю, болельщики дадут вам тот же ответ [насчет объединенной команды]: Леманн, Лаурен, Салиба, Кэмпбелл, Коул, Виейра, Жилберто Силва, Эдегор, Сака, Бергкамп и Анри», – сказал Пирес.
Если бы ЛЧ была рандомна выиграть мог бы любой клуб, но ЛЧ берут те же Реал, Бавария ,Челси, Ливер, Барселона из года в год
В следующем сезоне тот Асренал выпнула слабейшая версия Баварии.
но я лично ума не приложу, как того же Ван Перси можно котировать ниже Аршавина
Но в последнее время значимых успехов добиваются Сити, Челси и Ливерпуль, поэтому я говорю про большую тройку.
МЮ был сильнейшим членом большой четвёрки периода АПЛ 2006-2009, но потом в борьбу вклинился Сити, сильно скатился Ливерпуль, через пару лет сам МЮ ослаб. Всё меняется.
Челси при всех своих проблемах умудрился выиграть ЛЧ, это жирный плюс в зачёт.