Пирес считает, что «Арсенал»-2004 обыграл бы нынешний. В состав «Непобедимых» Робер включил бы Эдегора, Сака и Салиба

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Робер Пирес считает, что «Арсенал» 2004 года обыграл бы нынешнюю команду.

Бывший полузащитник «канониров» также отметил, что добавил бы троих действующих игроков в состав «Непобедимых» – Букайо Сака вместо себя, Вильяма Салиба вместо Коло Туре, Мартина Эдегора вместо Фредрика Юнгберга.

«У нас [с Букайо] есть сходство. Он справляется с давлением, он бесстрашен, у него хороший дриблинг, и он забивает важные голы.

Я честно думаю, что «Арсенал» 2004 года обыграл бы «Арсенал» 2023 года. Мне жаль ребят, но я не сомневаюсь.

Я думаю, болельщики дадут вам тот же ответ [насчет объединенной команды]: Леманн, Лаурен, Салиба, Кэмпбелл, Коул, Виейра, Жилберто Силва, Эдегор, Сака, Бергкамп и Анри», – сказал Пирес. 

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92 комментария

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гилберт
Ответ Cash_flow
До сих пор не понимаю, как можно было отдать Каннаваро ЗМ 2006 за 7 матчей на чемпионате мира. Да, великих матчей, но всё же. Анри в очной дуэли разобрал Юве Каннаваро в четвертьфинале ЛЧ того сезона (забив в одном из матчей), дотащил Арсенал до первого в истории финала ЛЧ. Выиграл очередную ЗБ АПЛ, стал одним из лучших бомбардиров ЧМ, также дойдя до финала. Отправил домой действующих чемпионов в 1/4, забив Бразилии победный гол. Анри был тогда номер 1 в мире
Кстати сейчас с ВАР гол Анри Бразилии скорее всего бы не засчитали.
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Zidan GOAT
Ответ Cash_flow
До сих пор не понимаю, как можно было отдать Каннаваро ЗМ 2006 за 7 матчей на чемпионате мира. Да, великих матчей, но всё же. Анри в очной дуэли разобрал Юве Каннаваро в четвертьфинале ЛЧ того сезона (забив в одном из матчей), дотащил Арсенал до первого в истории финала ЛЧ. Выиграл очередную ЗБ АПЛ, стал одним из лучших бомбардиров ЧМ, также дойдя до финала. Отправил домой действующих чемпионов в 1/4, забив Бразилии победный гол. Анри был тогда номер 1 в мире
В этой награде нет никакой объективности, в этом году также за 7 матчей дадут ЗМ )
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Макс Шева
Ответ Lev Kondratchik
Вообще подобные сравнения мне кажутся очень странными. Начнём с того, что тогда футбол был совсем другим и с того момента он очень сильно изменился: начиная с тактики, где сейчас все пытаются высоко прессинговать и играть в короткий пас, и заканчивая просто качеством футбола, что тогда казалось футболом высочайшего уровня, сейчас кажется не таким уж и классным. Так что такие сравнения не релевантны, особенно учитывая ностальгию, которая всё-таки немного приукрашивает ту эпоху (насколько тогда Арсенал не был хорош)
Анчелотти как тогда выигрывал ЛЧ так и сейчас
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Макс Шева
Вынесли бы на свалку .Сравнивать подобное
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Born is the King
Ответ Cash_flow
Даже смешно сравнивать эти команды. Арсенал 2004 одна из лучших команд в истории мирового футбола, в принципе. Очень жаль, что той непобедимой команде так и не покорилась ЛЧ. Оба раза обыграли Челси в непобедимом сезоне АПЛ, выбили синих из Кубка и каким-то невероятным образом уступили им на последних минутах ответного четвертьфинала. Яркое доказательство того, насколько рандомна (и в то же время прекрасна) Лига Чемпионов. Но та команда демонстрировала просто сумасшедший футбол. Удивительное сочетание мощи и футбольной эстетики. Для меня это лучшая команда, которую я когда-либо видел. Арсенал 2023 же ещё ничего не выиграл, чтобы вообще быть в принципе в этой дискуссии
Чё за бред ? Для Челси матчи АПЛ были неважными потому что команда прилично отставала от Асренала. У Челси всегда приоритет ЛЧ и тогда синие заслуженно выкинули Асренал на Хайбери, а этот бред про рандомность ЛЧ это для тех кто 0 в футболе.
Если бы ЛЧ была рандомна выиграть мог бы любой клуб, но ЛЧ берут те же Реал, Бавария ,Челси, Ливер, Барселона из года в год

В следующем сезоне тот Асренал выпнула слабейшая версия Баварии.
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Ваня Шипитко
Ответ Aleksey Yashin
Один Анри чего стоил, тогда просто разрывал АПЛ. Сейчас игроков такого калибра в Арсенале нет
Мудрик и Мартинелли - игроки уровня Анри
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№7
Ответ Under
субъективно, но имеете право
Да эта награда и так субъективная, но я смотрел все эти чм и не могу согласиться с экспертами
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Mikko
Хех, негодник... Как же ты Зину житомирскую то не взял? Это ж оскорбление всех тех, кто спасает Эуропу от российской ахрессии...
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Under
Ответ №7
3 раза , дали Зидану, Роналдо и Каннаваро все трое были лучшими в своих командах
субъективно, но имеете право
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№7
Ответ Under
ну, и сколько раз в эти годы чм проходил?
3 раза , дали Зидану, Роналдо и Каннаваро все трое были лучшими в своих командах
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Zidane 21
Ответ Cash_flow
До сих пор не понимаю, как можно было отдать Каннаваро ЗМ 2006 за 7 матчей на чемпионате мира. Да, великих матчей, но всё же. Анри в очной дуэли разобрал Юве Каннаваро в четвертьфинале ЛЧ того сезона (забив в одном из матчей), дотащил Арсенал до первого в истории финала ЛЧ. Выиграл очередную ЗБ АПЛ, стал одним из лучших бомбардиров ЧМ, также дойдя до финала. Отправил домой действующих чемпионов в 1/4, забив Бразилии победный гол. Анри был тогда номер 1 в мире
а финале ЧМ где был Анри? Каннаваро заслуженно получил ЗМ 2006 это не только благодаря ЧМ. Каннаваро весь сезон провёл на высоком уровне.
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Alex Vieri
Ответ aseke
Сейчас, пожалуй, только Сити может сравниться с тем Арсеналом по уровню игроков.
В Сити сейчас собраны лучшие игроки мира. Ничего подобного в Арсенале-2004 не было. И вся Премьер-Лига на тот момент только начала набирать обороты, постепенно становясь лучшим турниром мира. Но в то время итальянцы и испанцы еще были выше, подавляющее число звезд предпочитало играть именно там.
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Under
Ответ №7
с 1995 по 2009 год включительно , это самый адекватный золотой мяч
ну, и сколько раз в эти годы чм проходил?
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№7
Ответ Under
получается, вы изначально на очень узкую выборку закладываетесь - три года всего
с 1995 по 2009 год включительно , это самый адекватный золотой мяч
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SystemError
Ответ Homelender_666
Обожаю таких экспертов, говорящих вещи, которые невозможно проверить.
Журналюги потому и спрашивают. Что бы ни ответил будут споры.
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Under
Ответ №7
Так в следующий раз уже был другой золотой мяч, он даже назывался по другому и голосовали непойми пойми кто за кандидатов
получается, вы изначально на очень узкую выборку закладываетесь - три года всего
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Under
Ответ Алексей Петров
я думаю за всю историю
нуу, всякий рейтинг, конечно, дело субъективное, так что дело ваше
но я лично ума не приложу, как того же Ван Перси можно котировать ниже Аршавина
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Алексей Петров
Ответ Under
Господи, как всё плохо топ3 среди каких игроков? Арсенала за всю историю? Арсенала в АПЛ? Арсенала при Венгере?
я думаю за всю историю
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№7
Ответ Under
Буквально в следующий раз не дали
Так в следующий раз уже был другой золотой мяч, он даже назывался по другому и голосовали непойми пойми кто за кандидатов
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Roman_ello
Ответ Cash_flow
До сих пор не понимаю, как можно было отдать Каннаваро ЗМ 2006 за 7 матчей на чемпионате мира. Да, великих матчей, но всё же. Анри в очной дуэли разобрал Юве Каннаваро в четвертьфинале ЛЧ того сезона (забив в одном из матчей), дотащил Арсенал до первого в истории финала ЛЧ. Выиграл очередную ЗБ АПЛ, стал одним из лучших бомбардиров ЧМ, также дойдя до финала. Отправил домой действующих чемпионов в 1/4, забив Бразилии победный гол. Анри был тогда номер 1 в мире
А я даже никогда не анализировал ЗМ тех лет🧐 Просто принимал на веру. А вот в 2010х уже стал старше и очевидно стало, что некоторые ЗМ можно было отдать другим
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aseke
Ответ Lev Kondratchik
Вообще подобные сравнения мне кажутся очень странными. Начнём с того, что тогда футбол был совсем другим и с того момента он очень сильно изменился: начиная с тактики, где сейчас все пытаются высоко прессинговать и играть в короткий пас, и заканчивая просто качеством футбола, что тогда казалось футболом высочайшего уровня, сейчас кажется не таким уж и классным. Так что такие сравнения не релевантны, особенно учитывая ностальгию, которая всё-таки немного приукрашивает ту эпоху (насколько тогда Арсенал не был хорош)
Думаю, те игроки без проблем бы приняли новые требования. И когда я смотрю старые матчи классных команд мне они не кажутся такими уж отсталыми.
+3
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Under
Не, вы говорите, что временные рамки размыты, тяжело говорить. Последняя еврочашка, к слову, шесть лет назад всего была, с тех пор ещё один финал. Ну и потом, я даже не про Юнайтед, понятно, что не лучшие времена. Скорее странно было Челси видеть, которые даже за пять лет всего дважды в тройку попадали, в этом году на грани десятки балансируют.
Разумеется, что исторически МЮ это один из величайших клубов Англии, один из двух, если так уж прямо говорить.
Но в последнее время значимых успехов добиваются Сити, Челси и Ливерпуль, поэтому я говорю про большую тройку.
МЮ был сильнейшим членом большой четвёрки периода АПЛ 2006-2009, но потом в борьбу вклинился Сити, сильно скатился Ливерпуль, через пару лет сам МЮ ослаб. Всё меняется.
Челси при всех своих проблемах умудрился выиграть ЛЧ, это жирный плюс в зачёт.
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Антон Мамонтов
При всем уважении к сегодняшниму Арсеналу, сравнивать его с лучшими командами в истории АПЛ рановато, до лучших образцов себя, Челси, МЮ, СИТИ и Ливерпуля им еще далеко, по крайней мере нужно время, эти команды были огромной силой на протяжении нескольких сезонов, а Арсенал пока играет пол сезона на похожем уровне.
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aseke
Сейчас, пожалуй, только Сити может сравниться с тем Арсеналом по уровню игроков.
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Yri Yrov
Ответ Cash_flow
До сих пор не понимаю, как можно было отдать Каннаваро ЗМ 2006 за 7 матчей на чемпионате мира. Да, великих матчей, но всё же. Анри в очной дуэли разобрал Юве Каннаваро в четвертьфинале ЛЧ того сезона (забив в одном из матчей), дотащил Арсенал до первого в истории финала ЛЧ. Выиграл очередную ЗБ АПЛ, стал одним из лучших бомбардиров ЧМ, также дойдя до финала. Отправил домой действующих чемпионов в 1/4, забив Бразилии победный гол. Анри был тогда номер 1 в мире
Как можно отдать? Также как и Месси отдадут за пенальти на ЧМ 22 , и оба взяли ЧМ свои
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