Пирес считает, что «Арсенал»-2004 обыграл бы нынешний. В состав «Непобедимых» Робер включил бы Эдегора, Сака и Салиба

считает, что «Арсенал» 2004 года обыграл бы нынешнюю команду.

Бывший полузащитник «канониров» также отметил, что добавил бы троих действующих игроков в состав «Непобедимых» – Букайо Сака вместо себя, вместо , Мартина Эдегора вместо Фредрика Юнгберга.

«У нас [с Букайо] есть сходство. Он справляется с давлением, он бесстрашен, у него хороший дриблинг, и он забивает важные голы.

Я честно думаю, что «Арсенал» 2004 года обыграл бы « » 2023 года. Мне жаль ребят, но я не сомневаюсь.

Я думаю, болельщики дадут вам тот же ответ [насчет объединенной команды]: , Лаурен, Салиба, Кэмпбелл, Коул, Виейра, Жилберто Силва, Эдегор, Сака, Бергкамп и Анри», – сказал Пирес.

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