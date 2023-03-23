Альба об исключении из академии «Барсы»: «Я был маленьким. Другие начали расти, а я нет. Все думали, что я не ем дома»

Теги Барселона Ла Лига Барселона Б Жорди Альба Футбол

Жорди Альбу в детстве исключили из академии «Барсы», потому что он был слишком маленьким.

Защитника исключили из академии в 16 лет после 7 лет тренировок.

«Мне пришлось уйти по спортивным причинам. Я постоянно думал, что меня выгонят, там было много талантливых детей. Мои товарищи уже начали расти, а я еще нет. У меня был тренер, который не хотел, чтобы я был в его команде.

У меня было несколько бесед со специалистом по питанию. Они думали, что я не ем дома, потому что не расту, и я сказал, что я просто такой, какой есть, – я был маленьким», – сказал защитник «Барселоны».

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4 комментария

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Нефанатик
А потом Альба показал как умеет нырять и всё наладилось
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Aidos9419
а интересно где сейчас тренер который и не хотел его видеть ?
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Помню все в раздевалке МЮ ржали над маленьким писюном кринжа, отсюда и все комплексы неполноценности, ну кто в здравом уме туда ботекс будет колоть:) Видать Майорга там в голосину заржала, вот преступник и решил взять ее силой:))
🤣🤣🤣👍🏻
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rigobersong
Помню все в раздевалке МЮ ржали над маленьким писюном кринжа, отсюда и все комплексы неполноценности, ну кто в здравом уме туда ботекс будет колоть:) Видать Майорга там в голосину заржала, вот преступник и решил взять ее силой:))
+1
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