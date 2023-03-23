Альба об исключении из академии «Барсы»: «Я был маленьким. Другие начали расти, а я нет. Все думали, что я не ем дома»

в детстве исключили из академии «Барсы», потому что он был слишком маленьким.

Защитника исключили из академии в 16 лет после 7 лет тренировок.

«Мне пришлось уйти по спортивным причинам. Я постоянно думал, что меня выгонят, там было много талантливых детей. Мои товарищи уже начали расти, а я еще нет. У меня был тренер, который не хотел, чтобы я был в его команде.

У меня было несколько бесед со специалистом по питанию. Они думали, что я не ем дома, потому что не расту, и я сказал, что я просто такой, какой есть, – я был маленьким», – сказал защитник «Барселоны».

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