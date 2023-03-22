«Атлетико» хочет около 100 млн евро за Феликса. Жоау нужно заметно прибавить, чтобы «Челси» решился на его выкуп за такие деньги

« » рассчитывает получить за порядка 100 млн евро.

По данным As, мадридцы не испытывают острого желания продать футболиста. Они заплатили за него 127 млн евро и считают, что у него прекрасное будущее.

В то же время сам игрок возвращаться не хочет, результаты клуба после отправки португальца в аренду в «Челси» и подписания Мемфиса Депая хуже не стали, так что для обеих сторон ситуация оказалась выигрышной.

«Атлетико» будет готов расстаться с полузащитником за крупную сумму, около 100 млн евро. « » доволен игроком, но рассмотрит возможность его выкупа за столь серьезные деньги только в том случае, если Феликс заметно прибавит и станет ключевым игроком за оставшуюся часть сезона.

В 23-летний футболист провел 7 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас