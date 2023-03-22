«Атлетико» хочет около 100 млн евро за Феликса. Жоау нужно заметно прибавить, чтобы «Челси» решился на его выкуп за такие деньги

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

«Атлетико» рассчитывает получить за Жоау Феликса порядка 100 млн евро.

По данным As, мадридцы не испытывают острого желания продать футболиста. Они заплатили за него 127 млн евро и считают, что у него прекрасное будущее.

В то же время сам игрок возвращаться не хочет, результаты клуба после отправки португальца в аренду в «Челси» и подписания Мемфиса Депая хуже не стали, так что для обеих сторон ситуация оказалась выигрышной.

«Атлетико» будет готов расстаться с полузащитником за крупную сумму, около 100 млн евро. «Челси» доволен игроком, но рассмотрит возможность его выкупа за столь серьезные деньги только в том случае, если Феликс заметно прибавит и станет ключевым игроком за оставшуюся часть сезона.

В АПЛ 23-летний футболист провел 7 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Заметно прибавить? Что-то Азар вспомнился)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Идеальный игрок для Барсы Хави
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
За Атлетико Фелиш в этом сезоне хуже Мораты играл, так что продать и забыть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HellLight
лучше мудрика точно и цена сопоставимая
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Всё в ногах Феликса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Феликс сильный футболист, даже в Атлетико видно это было временами.
Но мне он какой-то человек настроения.
Думаю, Челси не заплатит так много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Разве для Челси это не стандартный платеж?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий