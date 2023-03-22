«Атлетико» хочет около 100 млн евро за Феликса. Жоау нужно заметно прибавить, чтобы «Челси» решился на его выкуп за такие деньги
«Атлетико» рассчитывает получить за Жоау Феликса порядка 100 млн евро.
По данным As, мадридцы не испытывают острого желания продать футболиста. Они заплатили за него 127 млн евро и считают, что у него прекрасное будущее.
В то же время сам игрок возвращаться не хочет, результаты клуба после отправки португальца в аренду в «Челси» и подписания Мемфиса Депая хуже не стали, так что для обеих сторон ситуация оказалась выигрышной.
«Атлетико» будет готов расстаться с полузащитником за крупную сумму, около 100 млн евро. «Челси» доволен игроком, но рассмотрит возможность его выкупа за столь серьезные деньги только в том случае, если Феликс заметно прибавит и станет ключевым игроком за оставшуюся часть сезона.
В АПЛ 23-летний футболист провел 7 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но мне он какой-то человек настроения.
Думаю, Челси не заплатит так много.