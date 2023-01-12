«МЮ» не разрешит «Ноттингему» выпустить арендованного Хендерсона в полуфинале Кубка лиги

Вратарь Дин Хендерсон не сможет сыграть за «Ноттингем Форест» против « ».

Голкипер арендован у манкунианцев до конца сезона.

Как утверждает Manchester Evening News, «МЮ» не позволит ему принять участие в полуфинальных матчах Кубка английской лиги. Клуб намерен отклонять любые запросы на этот счет.

Первая встреча команд состоится на неделе, начинающейся 23 января, вторая – спустя неделю.

Два сэйва Хендерсона в серии послематчевых пенальти принесли « » победу над «Вулверхэмптоном» в четвертьфинале. Подробно со статистикой 25-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

«Ноттингем Форест» вышел в 1/2 финала внутреннего кубка впервые с 1992 года