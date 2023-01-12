«МЮ» не разрешит «Ноттингему» выпустить арендованного Хендерсона в полуфинале Кубка лиги

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Дин Хендерсон Футбол

Вратарь Дин Хендерсон не сможет сыграть за «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед».

Голкипер арендован у манкунианцев до конца сезона.

Как утверждает Manchester Evening News, «МЮ» не позволит ему принять участие в полуфинальных матчах Кубка английской лиги. Клуб намерен отклонять любые запросы на этот счет.

Первая встреча команд состоится на неделе, начинающейся 23 января, вторая – спустя неделю.

Два сэйва Хендерсона в серии послематчевых пенальти принесли «Ноттингему» победу над «Вулверхэмптоном» в четвертьфинале. Подробно со статистикой 25-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

«Ноттингем Форест» вышел в 1/2 финала внутреннего кубка впервые с 1992 года

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20 комментариев

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Кирилл Мирошниченко
Погодите ка, вроде как раньше такое по правилам было запрещено в АПЛ? Выступать арендованным игрокам против своих клубов или уже нет? Просто че то сразу вспомнил аренду Лукаку Эвертоном у Челси, когда тот не сыграл ни в домашнем ни в гостевом против пенсов, зато отгрузил дубль Ливерпулю😁В том сезоне как раз замес за чемпионство был у них с Челси, а победил в итоге сити. Ну либо тут я что то напутал🤔
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Dmitry__HiLL
Ответ Иван Никулин
дожили))мю боится игрока соперника.позорище если честно и это мю совсем не красит
В том то и дело, что это не игрок соперника, а игрок МЮ в аренде. Покупайте себе вратаря и выпускайте когда и куда хотите.
Абсолютно обычная история, что арендованный игрок не выходит против своей команды. Причём эта история в обе стороны полезна. Пропустит Дин какую-то дуру, а все скажут, что спецом слил своей команде.
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corazón blanco
Ответ damondiamond
Игрок не может быть больше, чем клуб, как известно
Вообще ни к месту. Это нормальная практика для любого клуба, который отдаёт игрока в аренду в ту же лигу.
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brt202
опа, коленки задрожали?
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QWertY
Ответ Roma Khamraliev
Комментарий удален модератором
А зачем ты в конце представился, а не в начале?
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NottinghamForest79
сотон сдавал своих игроков и играл против них
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NottinghamForest79
трусивый мю
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mansur_axe
Пхаххх, бояться нотингем это не по топ клубовски. МЮ ты разочаровываешь.
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Эксперт со спортса
Самый логичный вариант для него не играть, как прописано в контракте
Если представить что он вышел на поле и мю победил, большинство скажет что он спецом слил
Если затащит нф в финал, испортит отношения с мю и поставит карьеру под вопрос
Лучше для всех будет оставить его на скамейке
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Чёрный тюльпан
Это вполне распространённая практика, не очень понимаю вопли в комментариях.
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Johnny Mnemonik
Да кто бы разрешил играть в полуфинале?) пустб спасибо скажут, что в аренду дали на сезон...
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Иван Никулин
дожили))мю боится игрока соперника.позорище если честно и это мю совсем не красит
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YSIMY
Ответ Roma Khamraliev
Комментарий удален модератором
То, что он не будет играть против МЮ, было прописано в контракте, они не обязаны были разрешать Форесту его выпустить...
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Roma Khamraliev
Ответ QWertY
Что именно? То что это не благотворительность, а профессиональный спорт?
Комментарий удален
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Андрей Тишкович
Может пусть ещё Фернандеш с Решфордом за них сыграют а мы ещё и ворота пустыми оставим что б Форесту проще было...фантазёры
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QWertY
Ответ Roma Khamraliev
Не красиво
Что именно? То что это не благотворительность, а профессиональный спорт?
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Гегенпрессинг Рангника
Они обалдели? С чего вдруг в полуфинале кубка МЮ должен уменьшать свои шансы?
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Roma Khamraliev
Не красиво
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Флоренти́но Пéрес
Матчи, которые он получил в прошлом году отстоял хорошо. Де Хеа хоть на линии и тащит, но это не вратарь Тен Хага. Вероятно, что как только ЭтХ укомплектует защиту и полузащиту, ДДХ покажут на дверь.
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damondiamond
Игрок не может быть больше, чем клуб, как известно
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Флоренти́но Пéрес
Уже ушёл в другой клуб, а всё равно МЮ играть не даёт :D
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-1
+39
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