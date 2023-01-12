«МЮ» не разрешит «Ноттингему» выпустить арендованного Хендерсона в полуфинале Кубка лиги
Вратарь Дин Хендерсон не сможет сыграть за «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед».
Голкипер арендован у манкунианцев до конца сезона.
Как утверждает Manchester Evening News, «МЮ» не позволит ему принять участие в полуфинальных матчах Кубка английской лиги. Клуб намерен отклонять любые запросы на этот счет.
Первая встреча команд состоится на неделе, начинающейся 23 января, вторая – спустя неделю.
Два сэйва Хендерсона в серии послематчевых пенальти принесли «Ноттингему» победу над «Вулверхэмптоном» в четвертьфинале. Подробно со статистикой 25-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
«Ноттингем Форест» вышел в 1/2 финала внутреннего кубка впервые с 1992 года
Абсолютно обычная история, что арендованный игрок не выходит против своей команды. Причём эта история в обе стороны полезна. Пропустит Дин какую-то дуру, а все скажут, что спецом слил своей команде.
Если представить что он вышел на поле и мю победил, большинство скажет что он спецом слил
Если затащит нф в финал, испортит отношения с мю и поставит карьеру под вопрос
Лучше для всех будет оставить его на скамейке