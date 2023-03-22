Писатель Беседин о Fan ID: «Кому нужен этот концлагерь? Не лучше ли потратить деньги на детский футбол? Или так и будем малкомов и кого попроще натурализовывать?»

Писатель Платон Беседин предложил расходовать средства на детский футбол, а не Fan ID.

«Клубы уже понесли колоссальные траты. И будут нести еще больше. Недостаток болельщиков. Расходы на цифровизацию. Ладно если « », но остальным-то как жить? Да и не лучше ли было бы потратить эти деньги на развитие детско-юношеского футбола? Или так и будем бразильцев малкомов и кого попроще натурализовывать?

Для чего болельщиков лишают Игры? Кому нужен этот концлагерь? Ведь сам дух футбола – это дух свободы. Его нельзя душить бюрократической удавкой. При этом, да, не стану отрицать, что в последние годы многовато безумств творилось на трибунах, но побеждать это зло следовало бы совсем иными способами.

Грамотной работой соответствующих структур, четким выстраиванием спортивного бизнеса и, как бы это сейчас ни прозвучало, воспитанием. Впрочем, это касается не только футбола», – отметил Беседин.

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