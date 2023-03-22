Писатель Беседин о Fan ID: «Кому нужен этот концлагерь? Не лучше ли потратить деньги на детский футбол? Или так и будем малкомов и кого попроще натурализовывать?»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики детский футбол натурализация Малком Fan ID Футбол

Писатель Платон Беседин предложил расходовать средства на детский футбол, а не Fan ID.

«Клубы уже понесли колоссальные траты. И будут нести еще больше. Недостаток болельщиков. Расходы на цифровизацию. Ладно если «Зенит», но остальным-то как жить? Да и не лучше ли было бы потратить эти деньги на развитие детско-юношеского футбола? Или так и будем бразильцев малкомов и кого попроще натурализовывать?

Для чего болельщиков лишают Игры? Кому нужен этот концлагерь? Ведь сам дух футбола – это дух свободы. Его нельзя душить бюрократической удавкой. При этом, да, не стану отрицать, что в последние годы многовато безумств творилось на трибунах, но побеждать это зло следовало бы совсем иными способами.

Грамотной работой соответствующих структур, четким выстраиванием спортивного бизнеса и, как бы это сейчас ни прозвучало, воспитанием. Впрочем, это касается не только футбола», – отметил Беседин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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11 комментариев

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Николай Чумаков
на кону 250лямов
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Николай Чумаков
Ответ AIBOLIT66
писатель Беседин...писатель Беседин...кто это? с Пушкиным в лицее учился? а, это который написал пост про ненужность айди и нужность отдать деньги на детский футбол...
Вы правы но а в карман мало остается чинушам
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vik444
Никто не будет отменять фан-айди. Можете попрыгать на месте или в сторону ничего не поменяется.
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Мукунку хороший
Ответ AIBOLIT66
писатель Беседин...писатель Беседин...кто это? с Пушкиным в лицее учился? а, это который написал пост про ненужность айди и нужность отдать деньги на детский футбол...
Из современных, что ли?» — «Лев Александрович, замечательный писатель. Куда уж современней. Распрекрасные романы пишет(с)
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hov13
А что написал писатель Беседин?
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AIBOLIT66
писатель Беседин...писатель Беседин...кто это? с Пушкиным в лицее учился?
а, это который написал пост про ненужность айди и нужность отдать деньги на детский футбол...
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DVS1
Ответ Ilia Tikhonov
Слишком адекватно
Когда слишком уж адекватно это пахнет ###дежом ну или просто хайпом. "Писатель")
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Manowar66
а чего там творилось на трибунах?
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DiMANUTD
О каких безумствах говорит этот сверхадекватный персонаж? О выбежавших на поле болельщиках Спартака в чемпионском матче?
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Overkiller
"Его нельзя душить бюрократической удавкой."

Можно. И не только футбол. Нам это наглядно демонстрируют.
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Ilia Tikhonov
Слишком адекватно
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