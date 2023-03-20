Кузяев о чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Это здорово в нынешних условиях. Лучше, чем просто играть товарищеские игры»

высказался об участии сборной России на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что согласие сыграть на турнире также дали Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

«В нынешних условиях это, конечно, здорово. Это лучше, чем просто играть товарищеские игры.

Будет турнир с официальными матчами. Надеюсь, его действительно проведут», – сказал полузащитник « ».

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