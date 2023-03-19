Где смотреть сборная Армении – сборная Турции, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 25 марта
В субботу, 25 марта, сыграют сборная Армении и сборная Турции в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Республиканский» в Ереване.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Армении – сборная Турции
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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