Глава «Локо» о Сильянове в аренде в «Ростове»: «Хотим, чтобы он вернулся. Александр — наш воспитанник»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Юрий Нагорных Александр Сильянов Футбол

Юрий Нагорных оценил вероятность возвращения Александра Сильянова в «Локомотив».

С января прошлого года 22-летний защитник выступает за «Ростов» на правах аренды.

«В контракте Сильянова есть пункт о выкупе, но только при условии, что футболист с этим согласится. Вопрос только в желании самого игрока. Сегодня «Локомотив» — это боеспособная команда. А Сильянов — игрок «Локомотива», отданный в аренду «Ростову».

Арендный договор заканчивается по окончании сезона. Если «Ростов» сделает предложение, соответствующее откупной стоимости в контракте, то итоговое решение по его переходу или возвращению в «Локо» уже будет зависеть от мнения самого игрока.

По нашему с «Ростовом» соглашению, Сильянов может быть возвращен. Он может вернуться в «Локомотив» по окончании чемпионата. Мы очень хотим, чтобы он вернулся.

Сильянов — воспитанник «Локомотива». И я уверен, что он скажет свое веское слово в нашей команде, для того чтобы в дальнейшем раскрываться в качестве одного из сильнейших защитников российского чемпионата», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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