«Локомотив» хочет вернуть Сильянова. «Ростов» не намерен прерывать аренду и планирует выкупить футболиста

вернуть в состав команды защитника .

21-летний футболист на данный момент выступает за на правах аренды.

Как сообщает «РБ Спорт», вероятность того, что футболист вернется в «Локо» зимой, минимальна.

Ростовчане не намерены прерывать аренду. В планах клуба – полный выкуп игрока. Сумма выкупа составляет около трех миллионов евро.

Сильянов провел 17 матчей в текущем сезоне Мир , в которых футболист забил два гола и сделал одну передачу.