«Локомотив» хочет вернуть Сильянова. «Ростов» не намерен прерывать аренду и планирует выкупить футболиста

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«Локомотив» вернуть в состав команды защитника Александра Сильянова.

21-летний футболист на данный момент выступает за «Ростов» на правах аренды.

Как сообщает «РБ Спорт», вероятность того, что футболист вернется в «Локо» зимой, минимальна.

Ростовчане не намерены прерывать аренду. В планах клуба – полный выкуп игрока. Сумма выкупа составляет около трех миллионов евро.

Сильянов провел 17 матчей в текущем сезоне Мир РПЛ, в которых футболист забил два гола и сделал одну передачу.

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