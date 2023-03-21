Томиясу выбыл до конца сезона. Защитник «Арсенала» перенес операцию на правом колене
Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу получил тяжелую травму колена.
У японца возникли проблемы с правой ногой в начале матча против «Спортинга» в Лиге Европы 16 марта. Он был заменен на 9-й минуте.
24-летний игрок уже перенес операцию и в нынешнем сезоне на поле не вернется.
В этом чемпионате Англии Томиясу провел 21 матч и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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