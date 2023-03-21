Томиясу выбыл до конца сезона. Защитник «Арсенала» перенес операцию на правом колене

Теги Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал травмы Такехиро Томиясу Здоровье Футбол

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу получил тяжелую травму колена.

У японца возникли проблемы с правой ногой в начале матча против «Спортинга» в Лиге Европы 16 марта. Он был заменен на 9-й минуте.

24-летний игрок уже перенес операцию и в нынешнем сезоне на поле не вернется.

В этом чемпионате Англии Томиясу провел 21 матч и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Niko [Ars]
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Лучший игрок если не во всём Арсенале, то хотя бы во всей его обороне. Большая потеря соответственно.
сэрмистержо это ты?
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Алексей Антипов
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Лучший игрок если не во всём Арсенале, то хотя бы во всей его обороне. Большая потеря соответственно.
Салиба и Уайт значит полузащитники, раз резервный ПЗ лучший игрок обороны
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Konstar
Блин, он бы очень пригодился на Энфилде, чтобы закрывать смещения Салаха в центр. В первой игре Томи был очень хорош.
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kin
Интересно его в команда зовут Терамису?
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InterFan
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Лучший игрок если не во всём Арсенале, то хотя бы во всей его обороне. Большая потеря соответственно.
Да, пас на Де Брюйне просто супер был...косяпор
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Quintin07
Ответ malama47
Если бы ты смотрел матчи, то знал бы что именно Томиясу был вторым выбором на обоих флангах. Тирни лишь третий выбор на левом фланге.
смотрел, знаю, но по профилю он правый фланговый, а по ситуации играл слева и то пару матчей.
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Atameken Print
Замена есть. В этом сезоне весь состав неплох
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Лучший игрок если не во всём Арсенале, то хотя бы во всей его обороне. Большая потеря соответственно.
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Evgen_Hazard
Шикарный пас выдал на КДБ, не забуду
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malama47
Ответ DoviDen
ааа именно поэтому Тирни меняет Зинченко в каждом матче))
постоянно? глянь статистику игр в АПЛ
+4
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DoviDen
Ответ malama47
Это плохо. Тирни, твой выход! Покажи нам всем и тренеру лучшую версию себя!
Справа будет закрывать Уйат. Против Кристала Парти сыграл там 10 минут.
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DoviDen
Ответ malama47
Если бы ты смотрел матчи, то знал бы что именно Томиясу был вторым выбором на обоих флангах. Тирни лишь третий выбор на левом фланге.
ааа именно поэтому Тирни меняет Зинченко в каждом матче))
+3
-2
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rjy9x9wbcr
Ответ Игровой Канал Артёма
А вот это неприятно!
Очень !
+2
0
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malama47
Ответ Quintin07
разные фланги у них, Томиясу правый,Тирни левый.
Если бы ты смотрел матчи, то знал бы что именно Томиясу был вторым выбором на обоих флангах. Тирни лишь третий выбор на левом фланге.
+4
-3
+1
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Niko [Ars]
как он круто начал своё выступление за арсенал в том сезоне, просто бистяра, но постоянные травмы сильно сказались на уровне игры. бену белому теперь придется потеть без замен
+13
0
+13
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Quintin07
Ответ malama47
Это плохо. Тирни, твой выход! Покажи нам всем и тренеру лучшую версию себя!
разные фланги у них, Томиясу правый,Тирни левый.
+10
-2
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Юрий Богданов
здоровья
+2
0
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S.Mane10
Скорейшего выздоровления!
+2
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malama47
Это плохо. Тирни, твой выход! Покажи нам всем и тренеру лучшую версию себя!
+4
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Armen Gevorgyan
Жаль парня. Выздоравливай гуннер!
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Игровой Канал Артёма
А вот это неприятно!
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