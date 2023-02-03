Защитник «Арсенала» Томиясу об Артете: «Лучший тренер, с которым я работал. Мы понимаем его футбол больше, чем в прошлом сезоне»

оценил игру «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ.

«Мы больше понимаем футбол . У нас есть глубина, есть несколько новых игроков, но самое главное – мы понимаем футбол Микеля больше, чем в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне мы понимали, но не могли это воплотить. Сейчас мы понимаем и показываем ту игру, которую он хочет от нас. Это большая разница.

Микель знает футбол, знает его структуру. Он знает все. Наша работа заключается в том, чтобы выражать на поле то, что он говорит. Я верю ему. Он просто потрясающий. Лучший тренер, с которым я когда-либо работал.

Выиграть АПЛ – самая большая мечта для каждого игрока. Но мы сыграли всего 19 матчей, и говорить об этом пока рано. Мы должны двигаться от матча к матчу, как говорит Микель. Мы должны идти к цели, и мы будем идти к ней. Мы сфокусированы на этом», – сказал защитник «Арсенала».

« » лидирует в чемпионате Англии, набрав 50 очков после 19 матчей. У идущего вторым «Манчестер Сити» – 45 очков после 20 игр.

В этом сезоне АПЛ японец провел 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.