«Барселоне» интересен Зиеш. «Челси» может рассмотреть продажу хавбека или обмен на Кессиэ

« » и « » могут совершить обмен игроками.

Главный тренер испанской команды хочет найти замену перешедшему в «Атлетико» Мемфису Депаю. Одним из игроков, интересующих тренера, является .

«Барселона» интересовалась марокканским полузащитником еще в прошлое зимнее окно, но тогда клуб сделал выбор в пользу подписания Феррана Торреса и Адама Траоре.

«Челси» готов рассмотреть разные предложения по Зиешу, среди вариантов есть как продажа игрока, так и обмен на . Ивуариец не хочет покидать «Барселону», но вариант с переходом в «Челси» может его заинтересовать.

С подробной статистикой Зиеша можно ознакомиться здесь, а Кессиэ – здесь.