«Барселоне» интересен Зиеш. «Челси» может рассмотреть продажу хавбека или обмен на Кессиэ

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Хаким Зиеш Франк Кессиэ Футбол

«Барселона» и «Челси» могут совершить обмен игроками. 

Главный тренер испанской команды Хави хочет найти замену перешедшему в «Атлетико» Мемфису Депаю. Одним из игроков, интересующих тренера, является Хаким Зиеш

«Барселона» интересовалась марокканским полузащитником еще в прошлое зимнее окно, но тогда клуб сделал выбор в пользу подписания Феррана Торреса и Адама Траоре. 

«Челси» готов рассмотреть разные предложения по Зиешу, среди вариантов есть как продажа игрока, так и обмен на Франка Кессиэ. Ивуариец не хочет покидать «Барселону», но вариант с переходом в «Челси» может его заинтересовать. 

С подробной статистикой Зиеша можно ознакомиться здесь, а Кессиэ – здесь

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ответ Юсуф Тайсумов
Азарреал
Не, ну это урыл просто🥲
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sacha2
Не нужны Челси бывшие свободные агенты, получившие большую личку по этому факту. Нужны молодые и голодные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юсуф Тайсумов
Ответ ALMANAC
Главные поставщики контента и веселья на трансферном рынке - Челси и Барселона)
Азарреал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бекболот Жолборсов
Не удивлюсь если он там заиграет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sacha2
Ответ Shuller18
Алонсо, Кристенсен, теперь ещё Зиеш. А давайте составим целый список игроков Челси, от которых можно избавиться в Барсу, чистка состава необходима
...про Аспиликуэту забыл, есть ещё кочующий Обамеянг :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrana_man
Ответ DolJun
зиеш слишком хорош для барсы, нет смысла завершать с футболом в таком раннем возрасте, так что вместо перехода в барсу вполне можно подождать предложения от топ клуба, раз апл не потянул.
Зиеш закончил с футболом, когда из топ-клуба ушёл в лондонский аутсайдер)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неймар Каземиров
"Ивуариец не хочет покидать «Барселону», но вариант с переходом в «Челси» может его заинтересовать." Вряд ли кого-нибудь может заинтересовать переход в Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ответ Александр Степанов
Мальчик, где я писал, что Лапорта гений? Не найдешь - балабол. Но смешно от этих сравнений: Барса не покупает игроков без разбора на пол лярда, меняя тренера перел сезоном, а усиливает проблемные позиции. Такие утки, как Зиеша, поступают по многим клубам. Такое ощущение, будто ты первый год в футболе и не понимаешь как работают агенты и их ручные журналисты
Что-то ты уже совсем поплыл. Ладно, последний раз. Да, мы сравниваем эти бездумные трансферы Барсы и Челси. Я считаю, что никто далеко на таких сделках не уедет. Ты считаешь, что Барса «точечно усилилась». Окей. Посмотрим, как эти усиления помогут пройти МЮ в Лиге Европы, я в этом уж очень сомневаюсь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неймар Каземиров
Ответ xQcoW
Комментарий удален пользователем
Может Эрик Йоханссон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Алонсо, Кристенсен, теперь ещё Зиеш. А давайте составим целый список игроков Челси, от которых можно избавиться в Барсу, чистка состава необходима
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
зиеш слишком хорош для барсы, нет смысла завершать с футболом в таком раннем возрасте, так что вместо перехода в барсу вполне можно подождать предложения от топ клуба, раз апл не потянул.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ ALMANAC
Я понимаю, что болельщику Барсы тяжело в объективность. И единственный аргумент на все зашквары Барсы - это «ты все врешь, Лапорта гений». Но когда клуб говорит, своим игрокам, что денег на ваши зп нет, а потом тратит 200+. То чем Барса отличается от Боэли?) Кто о чем, а болелы Барсы со спортса все о плюсах😂
Мальчик, где я писал, что Лапорта гений? Не найдешь - балабол.

Но смешно от этих сравнений: Барса не покупает игроков без разбора на пол лярда, меняя тренера перел сезоном, а усиливает проблемные позиции. Такие утки, как Зиеша, поступают по многим клубам. Такое ощущение, будто ты первый год в футболе и не понимаешь как работают агенты и их ручные журналисты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
u3ffkbzmuf
Уже на знают куда деть кессиэ , а я говорил будет тоже самое что и сонгом, был одним из лидеров Милана что еще нужно было ? А теперь как не нужная игрушка …
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karl0709
Кессье обменять на Зиеша а Рафинью на Хакими.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Автобуснику все мало 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Вату Ждёт Кувалда
Интересно, Юве наказывают за обмен Артур- Пьянич накрученный, а Барсу нет!)) Ведь Адекватные понимают, а за что наказывать та
Как же любят преукрасить. У Ювентуса помимо Артура ещё 22 трансфера под подозрением. Это так, чтобы ты знал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Дмитрий Бойко
Зиеш может играть 10ку,т.с. свободного художника.
В команде Хави нет свободного художника. Барса играет в высокий прессинг, а халявщики садятся на банку. Уже один свободный художник и первый парень на деревне ушел в Атлетико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ f0rmoceft
Просто Барса всеми интересуется, кто уже только не был… И человек пишет не про трансферы
Открываю секрет. Клубы заинтересованы тысячами игроками. И база данных игроков возможно у них ещё больше,чем тысяча игроков. Ты только никому не говори
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Если продадут Рафу, то Зиеш не помешал бы.
Но по мне он уступает Рафе. Во-первых Рафинья быстрый и умеет обыгрывать, а Зиеш не очень резкий. Что касается фирменных закидушек, то Рафинья в этом не хуже Зиеша. Плюс Рафинья моложе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ бек саидов
А Зиешу сколько лет?
Вот да, ему будет 30 в этом году. При этом Зиеш никогда не был рабочей лошадкой, а Хави никому поблажек не дает, в прессинге отрабатывают все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ответ Александр Степанов
Офигенные у тебя сравнения 🤣 Я понимаю, что плюсы сами себя не соберут, но ставить в один ряд Барсу и Боули - это надо отборные вещества употреблять)
Я понимаю, что болельщику Барсы тяжело в объективность. И единственный аргумент на все зашквары Барсы - это «ты все врешь, Лапорта гений». Но когда клуб говорит, своим игрокам, что денег на ваши зп нет, а потом тратит 200+. То чем Барса отличается от Боэли?) Кто о чем, а болелы Барсы со спортса все о плюсах😂
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ бек саидов
Кессье как то не очень в системе Хави. Очень медленный, как мне кажется.
Кессье быстрый, но пока не устроился в темп и систему. Но в Милане себя отлично показывал. Зиеш Барсе не нужен, так как он CAM/вингер, а у Барсы есть Дембеле и Рафинья. При этом Зиешу уже будет 30 в этом году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hasan_072
Ответ edward_freeman
Справа мало Рафиньи и Дембеле, нужен ещё и Зиеш. Вполне логично.
Просто хотят чтобы они все втроем играли на этом фланге)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бек саидов
Ответ Falsegoalkeeper
Особенно если учесть, что в матчах сильными командами Хави любит играть в 4 фактических полузащитника. Я бы пробовал наигрывать Кессье в паре с Де Йонгом как два пивота.
Кессье как то не очень в системе Хави. Очень медленный, как мне кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вату Ждёт Кувалда
Интересно, Юве наказывают за обмен Артур- Пьянич накрученный, а Барсу нет!)) Ведь Адекватные понимают, а за что наказывать та
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий