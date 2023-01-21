«Барселоне» интересен Зиеш. «Челси» может рассмотреть продажу хавбека или обмен на Кессиэ
«Барселона» и «Челси» могут совершить обмен игроками.
Главный тренер испанской команды Хави хочет найти замену перешедшему в «Атлетико» Мемфису Депаю. Одним из игроков, интересующих тренера, является Хаким Зиеш.
«Барселона» интересовалась марокканским полузащитником еще в прошлое зимнее окно, но тогда клуб сделал выбор в пользу подписания Феррана Торреса и Адама Траоре.
«Челси» готов рассмотреть разные предложения по Зиешу, среди вариантов есть как продажа игрока, так и обмен на Франка Кессиэ. Ивуариец не хочет покидать «Барселону», но вариант с переходом в «Челси» может его заинтересовать.
С подробной статистикой Зиеша можно ознакомиться здесь, а Кессиэ – здесь.
Но смешно от этих сравнений: Барса не покупает игроков без разбора на пол лярда, меняя тренера перел сезоном, а усиливает проблемные позиции. Такие утки, как Зиеша, поступают по многим клубам. Такое ощущение, будто ты первый год в футболе и не понимаешь как работают агенты и их ручные журналисты