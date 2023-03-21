Месси не рассматривает предложения с Ближнего Востока и из Саудовской Аравии в частности. Продление контракта с «ПСЖ» наиболее вероятно
Лионель Месси не намерен продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает Diario Sport, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры аргентинца является продление контракта с «ПСЖ» еще на один сезон. Сейчас парижане готовят для Месси новое предложение.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», однако Месси не будет рассматривать предложения от клубов с Ближнего Востока и, в частности, из Саудовской Аравии. Отец Лионеля Хорхе также опроверг сообщения о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Месси забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 23 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.
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может не все так легко?
может есть ещё и сторона имиджа для самого катара, маркетинга для ПСЖ с привлечением звёзд, рекламные контракты и увелечение фан базы по всему миру.
а почему нельзя попытатся сделать всё сразу, и помимо всего высше перечисленного, добится и спортивных результатов.
почему ты решил что найти "действительно" высококлассных молодых игроков, и топ тренера для того что бы стать топ командой так легко. по твоему они сами себе вредят специально?
короче это так не работает.
Возможно этим летом ты будешь лицезреть Месси в Барселоне.
Все пытаются играть на него, а он ничего не решает.