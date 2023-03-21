Месси не рассматривает предложения с Ближнего Востока и из Саудовской Аравии в частности. Продление контракта с «ПСЖ» наиболее вероятно

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Хорхе Месси Аль-Иттихад Джидда Футбол

Лионель Месси не намерен продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Diario Sport, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры аргентинца является продление контракта с «ПСЖ» еще на один сезон. Сейчас парижане готовят для Месси новое предложение.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», однако Месси не будет рассматривать предложения от клубов с Ближнего Востока и, в частности, из Саудовской Аравии. Отец Лионеля Хорхе также опроверг сообщения о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Месси забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 23 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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50 комментариев

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Analjinn
Ответ Artem Piatkov
Ребят, ну давайте объективно Зачем Месси ехать в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ, если Катар сам приехал к нему в Париж?)) Играет в самой сильной команде Франции с отрывом, получает большие деньги и это ещё в купе с регулярной практикой в ЛЧ и победами в Чемпионате Франции Да и соперники хоспаде, кроме Марселя, Лиона и с большой натяжкой Лилля больше соперников нет
Ещё больше денег, очевидно же.
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Analjinn
Поскорей бы уже с кем-то подписался.
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Игорь Климов
Ответ Кую коней
Всем нас рать
На тебя.
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Кую коней
Всем нас рать
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нелюбитель футбола
Ответ Иван Иванов
Аргументов нет. Всё в точку, каждое слово! ПСЖ - это просто ИДЕАЛЬНОЕ место для стареющих звёзд! Эх, если бы не Месси, то Роналду бы ещё пару лет провёл бы ШИКАРНУЮ концовку карьеры в ПСЖ! Он бы ещё и выкладывался бы. 😏
Так а чего не пошёл в ПСЖ?... Или в Реал назад?... Или в Баварию, Интер, Боруссию Челси, Спортинг?... Чего в МЮ не остался "выкладываться"?.... А??...
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нелюбитель футбола
Ответ S1rAlex
я понимаю, что сектантам сложно что-то доказать, но всё же замечу, что Криштиану ушел из топ лиги в возрасте 37-ми лет (почти в 38). Давай посмотрим, где Лео будет в этом возрасте;)
Давай посмотрим когда Геша станет чемпионом мира.... Это важнее, чем смотреть где кто-то играет в 38... Хе..
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Теннисный абсолют
Ответ Фаррух Касимов
зато он самый эффективный игрок на самом главном турнире💪💪💪
В Кубке Короля?
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zqhh2gq7nv
Ответ Artem Piatkov
Ребят, ну давайте объективно Зачем Месси ехать в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ, если Катар сам приехал к нему в Париж?)) Играет в самой сильной команде Франции с отрывом, получает большие деньги и это ещё в купе с регулярной практикой в ЛЧ и победами в Чемпионате Франции Да и соперники хоспаде, кроме Марселя, Лиона и с большой натяжкой Лилля больше соперников нет
А Монако списал счету который стабильно играет
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нелюбитель футбола
Ответ Иван Иванов
Хорошо пожить он и потом успеет, ведь он молодой ещё. Сейчас ему зарабатывать надо, ведь денег много не бывает. Я бы на месте Месси с удовольствием уехал в Саудовскую Аравию за халявными нефтяными деньгами на несколько лет. А потом через пять лет жил бы где хотел - Париж, Барселона, Нью-Йорк, Лондон.... Шикардос!
Едь ..
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Lazarevsky
До того момента как он подпишет новый контракт, новости будут выходить каждый день. Как прогноз погоды: то он будет шантажировать, то домой в Барселону захочет, то в Аргентину, то с этими шейхами опять обниматься начнёт, то с другими.. Санта-Барбара..
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Iamliam
Ответ Artem Piatkov
Ребят, ну давайте объективно Зачем Месси ехать в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ, если Катар сам приехал к нему в Париж?)) Играет в самой сильной команде Франции с отрывом, получает большие деньги и это ещё в купе с регулярной практикой в ЛЧ и победами в Чемпионате Франции Да и соперники хоспаде, кроме Марселя, Лиона и с большой натяжкой Лилля больше соперников нет
А еще Ланса, Ренна и Монако
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Iamliam
Ответ vwzx8mx5vh
Команду надо вокруг тренера собирать)
Так Лео тренер, ты не знал? Он и в Барсе был тренером))
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Фаррух Касимов
Ответ Теннисный абсолют
Месси - самый неэффективный игрок плей-офф Кубка ЛЧ за последние 10 лет
зато он самый эффективный игрок на самом главном турнире💪💪💪
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Blaumerc
Ответ ML26
Если ПСЖ хочет стать топ-клубом, то им надо расставаться С Месси, Неймаром и прочими пенсионерами. Позвать тренера, типа Моуриньо, который привьет им менталитет победителей. Купить действительно хороших молодых игроков и строить команду. Если им важнее имидж, тогда, конечно, нужно все оставить как есть
видно что ещё малееький. на бумаге прям разложил в два счета. но почему же обученные, квалифицированные, высококлассные специалисты не могут воплотить в реальность твои сказанные так легко.
может не все так легко?
может есть ещё и сторона имиджа для самого катара, маркетинга для ПСЖ с привлечением звёзд, рекламные контракты и увелечение фан базы по всему миру.
а почему нельзя попытатся сделать всё сразу, и помимо всего высше перечисленного, добится и спортивных результатов.
почему ты решил что найти "действительно" высококлассных молодых игроков, и топ тренера для того что бы стать топ командой так легко. по твоему они сами себе вредят специально?
короче это так не работает.
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Ребят, ну давайте объективно Зачем Месси ехать в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ, если Катар сам приехал к нему в Париж?)) Играет в самой сильной команде Франции с отрывом, получает большие деньги и это ещё в купе с регулярной практикой в ЛЧ и победами в Чемпионате Франции Да и соперники хоспаде, кроме Марселя, Лиона и с большой натяжкой Лилля больше соперников нет
Артемка, не торопись)))
Возможно этим летом ты будешь лицезреть Месси в Барселоне.
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Иван Иванов
Ответ Сергей Жарковский
Деньжат он уже подкопил, а для проведения времени ПСЖ самое то, хороший клуб,что ещё нужно, чтобы встретить старость?!
Хорошо пожить он и потом успеет, ведь он молодой ещё. Сейчас ему зарабатывать надо, ведь денег много не бывает. Я бы на месте Месси с удовольствием уехал в Саудовскую Аравию за халявными нефтяными деньгами на несколько лет. А потом через пять лет жил бы где хотел - Париж, Барселона, Нью-Йорк, Лондон.... Шикардос!
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Иван Иванов
Ответ B_Boris
Лига Баварии тоже подходит под описание 😁
Лига Баварии подходит, за исключением одного - Лига Баварии не позволяет одному или особенно трём игрокам откровенно пешеходить, а остальные, чтобы пахали, как рабы в Америке до прихода Линкольна, даже таким топовым игрокам, как Вератти.
+3
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ML26
Ответ Фут.Боль
Моуриньо как тренер уже закончился. Нужно было Тухеля оставлять.
Почему закончился? Тоттенхем не показатель для любого тренера. В Роме с урезанными ресурсами показывает неплохие результаты
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-1
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Борис Александрович
Ответ S1rAlex
я понимаю, что сектантам сложно что-то доказать, но всё же замечу, что Криштиану ушел из топ лиги в возрасте 37-ми лет (почти в 38). Давай посмотрим, где Лео будет в этом возрасте;)
Так же про 35 говорили на этом сайте ,можешь поискать ) Что выйграл Месси в этом возрасте сказать ?)
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Yakub25
Ответ Tigran Shuts
У спортсру по плану раз в неделю писать про контракт Месси?
Два! Два раза в недели и, желательно, противоречащие друг другу новости.
+1
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Айлин 1990
Ответ S1rAlex
я понимаю, что сектантам сложно что-то доказать, но всё же замечу, что Криштиану ушел из топ лиги в возрасте 37-ми лет (почти в 38). Давай посмотрим, где Лео будет в этом возрасте;)
Ушёл то в 38, а играть перестал в 34.
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stastzar
Пару лет ещё может попылить спокойно
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Борис Александрович
Забоялся ,ведь чемп СА очень ,очень сложный )
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stastzar
Ответ Tigran Shuts
У спортсру по плану раз в неделю писать про контракт Месси?
Что вы, он делает это гораздо чаще
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Айлин 1990
Ответ Ocelot
ПСЖ готов отпустить Месси так как там поняли что с ним и Неймаром для Мбаппе ЛЧ не выиграть, и начали бы собирать новую банду вокруг Килиана
Проект строить игру вокруг Мбапе провалился несколько раз.
Все пытаются играть на него, а он ничего не решает.
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