не намерен продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Diario Sport, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры аргентинца является продление контракта с « » еще на один сезон. Сейчас парижане готовят для Месси новое предложение.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются « » и «Аль-Иттихад», однако Месси не будет рассматривать предложения от клубов с Ближнего Востока и, в частности, из Саудовской Аравии. Отец Лионеля Хорхе также опроверг сообщения о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Месси забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 23 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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