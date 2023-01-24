Замгенсека РФС Рогачев о санкциях: «Спонсоры отнеслись с пониманием к тому, что произошло. Резкого проседания нет, клубы, имеющие историческое развитие, опасений не вызывают»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Денис Рогачев Политика Р-Спорт Футбол

Денис Рогачев высказался о влиянии санкций на российский футбол.

«Что касается общей ситуации в российском футболе, спонсоры отнеслись с большим пониманием к тому, что произошло в нашем спорте. Резкого проседания мы не видим.

У нас впереди финансовые оценки для клубов, мы посмотрим, подготовим аналитику. Повторюсь, мы видим, что клубы, имеющие историческое развитие, не вызывают каких-то опасений», – сказал заместитель генерального секретаря РФС на заседании рабочей группы комитета Госдумы по спорту.

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5 комментариев

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СИ
В такой футбол который сотворили в последние годы Рогачев, Митрофанов и Алаев , думаю, спонсоры деньги не будут вкладывать.
И ещё, у меня есть ощущение что и в РПЛ спонсоры Давали деньги под Мутко Прядкина и Хачатурянца, а вот под Алаева очень и очень большой вопрос что будут давать.
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Ashton Berezin
Ну так наш футбол давно превратился в кружок из чиновников и госкорпораций по распиливанию бюджетного бабла. Никто не хочет добровольно убирать свое рыло от сытного корыта.
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Ковид 07.10.52
Смешно говорит про спонсоров, когда все решают питерские типы во власти, которые по понятиям распределяют госсредства...
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Тиджани Бабангида
Какие интересные формулировки… Так завуалировать финансовый спад по всем клубам - целое чиновничье искусство
+2
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+2
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Bashibuzuck
Чето все больше и больше новых выражений, "клубы, имеющие историческое развитие"🤔
+1
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+1
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