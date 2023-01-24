Замгенсека РФС Рогачев о санкциях: «Спонсоры отнеслись с пониманием к тому, что произошло. Резкого проседания нет, клубы, имеющие историческое развитие, опасений не вызывают»

Денис Рогачев высказался о влиянии санкций на российский футбол.

«Что касается общей ситуации в российском футболе, спонсоры отнеслись с большим пониманием к тому, что произошло в нашем спорте. Резкого проседания мы не видим.

У нас впереди финансовые оценки для клубов, мы посмотрим, подготовим аналитику. Повторюсь, мы видим, что клубы, имеющие историческое развитие, не вызывают каких-то опасений», – сказал заместитель генерального секретаря на заседании рабочей группы комитета Госдумы по спорту.