Замгенсека РФС Рогачев о санкциях: «Спонсоры отнеслись с пониманием к тому, что произошло. Резкого проседания нет, клубы, имеющие историческое развитие, опасений не вызывают»
Денис Рогачев высказался о влиянии санкций на российский футбол.
«Что касается общей ситуации в российском футболе, спонсоры отнеслись с большим пониманием к тому, что произошло в нашем спорте. Резкого проседания мы не видим.
У нас впереди финансовые оценки для клубов, мы посмотрим, подготовим аналитику. Повторюсь, мы видим, что клубы, имеющие историческое развитие, не вызывают каких-то опасений», – сказал заместитель генерального секретаря РФС на заседании рабочей группы комитета Госдумы по спорту.
И ещё, у меня есть ощущение что и в РПЛ спонсоры Давали деньги под Мутко Прядкина и Хачатурянца, а вот под Алаева очень и очень большой вопрос что будут давать.