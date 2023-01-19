Роберто Манчини: «В Италии 4-5 талантов уровня Беллингема, но в Англии, Германии молодым дают играть, а у нас им не хватает опыта»

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Роберто Манчини считает, что в Италии много талантливых игроков, нуждающихся в развитии.

«Проблема не в наличии талантливых игроков, а в том, чтобы позволить им развиваться. Мы ищем их везде, в том числе и в молодежных командах.

Я думаю, что в Италии есть четыре или пять талантов уровня Беллингема, но им нужно дать игровое время. У нас есть качественные молодые игроки, но им не хватает опыта.

В Англии, Нидерландах или в Германии, если игрок талантлив, то ему позволяют играть. У нас есть четверо или пятеро игроков такого уровня, но они нуждаются в игровом времени.

На данный момент в Италии не так много топовых нападающих, но мы пытаемся их найти. Например, у [Джанлуки] Скамакки прекрасный опыт, так как Премьер-лига – это сложно», – сказал главный тренер сборной Италии.

11 комментариев

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Roman Pavlenko
Роберто, из осталось 3-4, Сашка на Кипр уехал за ЗМ
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Ишби-Эрра
В Италии есть четыре или пять талантов уровня Дибаллы, но их почему то не выпускают.
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Okaka
Ньонто в Лидсе суперталант
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0
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Владимир Владимир
Ответ miguel_diaz
Они как мантру это повторяют.Были бы очень хороши их бы давно уже забрали,как было с Вератти.
Верратти из Серии Б уехал в ПСЖ, но я с тобой согласен. Хотя, в Ювентусе играют молодые, да и человек вроде Кьезы дебютировал в Серии А давным давно, как и Доннарумма.
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-1
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miguel_diaz
Они как мантру это повторяют.Были бы очень хороши их бы давно уже забрали,как было с Вератти.
+4
-1
+3
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Александр Мельников
Ответ Александр Мельников
Ещё Мойзе Кин , Патрик Ккироне и мой любимчик Марио Балотели)
*кутроне ипучий т 9
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Александр Мельников
Ответ Shaldon
Барелла, Тонали, Фраттези, Ровелла, Фаджолли👍🏾
Ещё Мойзе Кин , Патрик Ккироне и мой любимчик Марио Балотели)
+1
0
+1
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Александр Мельников
Ответ Александр Мельников
Не староваты она для талантов?)
*они
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Александр Мельников
Ответ RealJon
Нуу, Барелла или Тонали же есть
Не староваты она для талантов?)
+7
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+7
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Shaldon
Барелла, Тонали, Фраттези, Ровелла, Фаджолли👍🏾
+1
-1
0
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RealJon
Нуу, Барелла или Тонали же есть
+4
-2
+2
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