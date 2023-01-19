Роберто Манчини: «В Италии 4-5 талантов уровня Беллингема, но в Англии, Германии молодым дают играть, а у нас им не хватает опыта»

считает, что в Италии много талантливых игроков, нуждающихся в развитии.

«Проблема не в наличии талантливых игроков, а в том, чтобы позволить им развиваться. Мы ищем их везде, в том числе и в молодежных командах.

Я думаю, что в Италии есть четыре или пять талантов уровня , но им нужно дать игровое время. У нас есть качественные молодые игроки, но им не хватает опыта.

В Англии, Нидерландах или в Германии, если игрок талантлив, то ему позволяют играть. У нас есть четверо или пятеро игроков такого уровня, но они нуждаются в игровом времени.

На данный момент в Италии не так много топовых нападающих, но мы пытаемся их найти. Например, у [Джанлуки] Скамакки прекрасный опыт, так как Премьер-лига – это сложно», – сказал главный тренер сборной Италии.