Сафонов опроверг, что заболел ковидом: «Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов коронавирус Здоровье Футбол

Матвей Сафонов опроверг информацию о заболевании коронавирусом.

Вратарь «Краснодара» пропустил матч с «Локомотивом» (2:3) – он остался на скамейке запасных. До игры сообщалось, что голкипер заболел ковидом и не сможет сыграть за сборную России в матче против Ирана. 

– Как ваше здоровье? Что с вами случилось?

– Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по телеграм‑каналам. Как видите, я здесь и со мной все в порядке.

– Как сейчас себя чувствуете?

– Где‑то на 90%. Еще один‑два дня и я буду полностью готов, – сказал Сафонов в программе «Громко» на «Матч ТВ».

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4 комментария

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ARTEM PROKAZOV
Ответ Колбаскер тут
Тоже с короной лежу. Давно так не болел. Температуру 5 дней сбить ниже 38 не мог, кашель ужасный, голова болела
Такая же фигня, капельницы, уколы, с 39 до 38 сбил. В горле будто ножом режет. Здоровья!
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Колбаскер тут
Тоже с короной лежу. Давно так не болел. Температуру 5 дней сбить ниже 38 не мог, кашель ужасный, голова болела
+1
-1
0
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Аталанта расправила плечи
Антисборный вирус. У Головина с Мирончиком такой же. Появляется в предверии бессмысленных товарищеских матчей с азиатскими сборными.
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леннорыч-абрамович
Подумал и решил, что можно все-таки за сборную сыграть, а то как-то подозрительно все выбывать начали.
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