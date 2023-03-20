Сафонов опроверг, что заболел ковидом: «Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация»

опроверг информацию о заболевании коронавирусом.

Вратарь « » пропустил матч с «Локомотивом» (2:3) – он остался на скамейке запасных. До игры сообщалось, что голкипер заболел ковидом и не сможет сыграть за сборную России в матче против Ирана.

– Как ваше здоровье? Что с вами случилось?

– Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по телеграм‑каналам. Как видите, я здесь и со мной все в порядке.

– Как сейчас себя чувствуете?

– Где‑то на 90%. Еще один‑два дня и я буду полностью готов, – сказал Сафонов в программе «Громко» на « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас