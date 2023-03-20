Сафонов опроверг, что заболел ковидом: «Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация»
Матвей Сафонов опроверг информацию о заболевании коронавирусом.
Вратарь «Краснодара» пропустил матч с «Локомотивом» (2:3) – он остался на скамейке запасных. До игры сообщалось, что голкипер заболел ковидом и не сможет сыграть за сборную России в матче против Ирана.
– Как ваше здоровье? Что с вами случилось?
– Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по телеграм‑каналам. Как видите, я здесь и со мной все в порядке.
– Как сейчас себя чувствуете?
– Где‑то на 90%. Еще один‑два дня и я буду полностью готов, – сказал Сафонов в программе «Громко» на «Матч ТВ».
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