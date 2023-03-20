Аллегри ушел в подтрибунное помещение до окончания матча с «Интером»: «Я начинал раздражаться и решил, что лучше уйти, чем получить карточку. Игроки знали, что делают»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри объяснил, почему покинул техническую зону до финального свистка.

В 27-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) благодаря голу Филипа Костича на 23-й минуте. За несколько минут до окончания матча главный тренер «Ювентуса» ушел в подтрибунное помещение.

«В тот момент я больше не был нужен [игрокам]. Я начинал раздражаться, поэтому вместо того, чтобы получить предупреждение или удаление, я решил, что будет лучше уйти. Игроки знали, что они делают, я оставил все в их руках», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Аллегри про 1:0 с «Интером»: «Сказал игрокам «Юве», что я уже немолод, попросил выиграть и не мучить меня. Они справились»

Мастер-класс Аллегри против «Интера»: отказ от владения, ловушка в центре и трансформация схемы при розыгрышах

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Зверев
Ответ d.xoxlov
А Паредес не сильно лучше Кина оказался. И так играет раз через три, так ещё и красную выхватил и теперь точно отдохнёт с "Вероной". В таком графике мог бы и подменить Локателли или Фаджоли. Совершенно бестолковое подписание. Благо, что только в аренду без выкупа, как у Кина.
паредес специально удалился чтобы дать поиграть молодым в следующем матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заяцволк
Сильный чувак, долго держался. Я чтобы не раздражаться аж на 3 дня забанился на Спортсе, а он практически целый матч наблюдал за командой, эх, мне бы его выдержку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
felixdyadya
Ответ d.xoxlov
А Паредес не сильно лучше Кина оказался. И так играет раз через три, так ещё и красную выхватил и теперь точно отдохнёт с "Вероной". В таком графике мог бы и подменить Локателли или Фаджоли. Совершенно бестолковое подписание. Благо, что только в аренду без выкупа, как у Кина.
Кина вроде выкупили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vel
Надо сказать, улыбка на лице Аллегри, гуляла задолго до конца матча. Было видно, что он доволен действиями игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
А Паредес не сильно лучше Кина оказался. И так играет раз через три, так ещё и красную выхватил и теперь точно отдохнёт с "Вероной". В таком графике мог бы и подменить Локателли или Фаджоли. Совершенно бестолковое подписание. Благо, что только в аренду без выкупа, как у Кина.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Малютин
Пожалел счастливое пальтишко. Вот и все причины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Учитывая, как в Италии любят тренеров удалять, не удивлюсь если это в практику войдет
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий