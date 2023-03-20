Аллегри ушел в подтрибунное помещение до окончания матча с «Интером»: «Я начинал раздражаться и решил, что лучше уйти, чем получить карточку. Игроки знали, что делают»

объяснил, почему покинул техническую зону до финального свистка.

В 27-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) благодаря голу Филипа Костича на 23-й минуте. За несколько минут до окончания матча главный тренер «Ювентуса» ушел в подтрибунное помещение.

«В тот момент я больше не был нужен [игрокам]. Я начинал раздражаться, поэтому вместо того, чтобы получить предупреждение или удаление, я решил, что будет лучше уйти. Игроки знали, что они делают, я оставил все в их руках», – сказал главный тренер « ».

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