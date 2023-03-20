Аллегри про 1:0 с «Интером»: «Сказал игрокам «Юве», что я уже немолод, попросил выиграть и не мучить меня. Они справились»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри рад, что «Ювентус» после игры с «Интером» будет в хорошем настроении.

«Очень важная для нас победа, «Интеру» на его поле тяжело сделать сюрприз. Мы смогли выиграть матч, в котором было много борьбы, наша команда хорошо прессинговала и мало что позволяла создавать сопернику. Но мы не реализовали 3 или 4 очень хороших момента. Нам совершенно точно нужно работать над последним пасом.

Я благодарен команде за то, что смогу расслабиться во время паузы на матчи сборных, в ином случае ситуация была бы напряженной. Нужно побеждать, но также и наслаждаться следующими за матчем днями. Поэтому я сказал парням, что я уже немолод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Они справились.

Вся команда добилась прогресса. Мы защищались в едином ключе, не позволяли сопернику проходить к воротам. Нужно разобраться с последним пасом, но у этой команды есть характер и решительность. Люди, которые не находились в нашем положении, не могут понять, каково это – лишиться 15 очков.

Но мы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, в полуфинал Кубка Италии и сохранили страсть», – сказал Аллегри

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7 комментариев

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Nekrasen
Ответ Abid_88
Давно не видел такой заряженный Ювентус, причём победа именно на эмоциях,желании.
Если в апреле что-то вернут. Да хоть 5 очков, то Роме и Интеру нужны будут новые батарейки)
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Abid_88
Давно не видел такой заряженный Ювентус, причём победа именно на эмоциях,желании.
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ЮрикПро
И снова «Банановый король» не забивает…
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Дмитрий Мороз
То есть он может этим подобием футбола нас мучать, а его нельзя?
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Marchenni
Паредес противный,как игрок-после Ромы он закончился!
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ALMANAC
И это еще Бородюк не заходил в раздевалку, чтобы деда пожалели
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llolishe
Анчелотти сказал тоже самое -не помогло
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