Индзаги после 0:1 от «Юве»: «Судейская ошибка мешает «Интеру» бороться за выход в Лигу чемпионов»

считает, что судейство мешает « » бороться за выход в Лигу чемпионов.

Главный тренер «нерадзурри» высказался после матча Серии А с «Ювентусом» (0:1).

«Мы много раз играли против « » и знали, что они будут опасны на контратаках, ведь это их главное оружие. Мы совершили больше ошибок, чем обычно, но речь идет о матче, на результат которого явно повлияла судейская ошибка. Это мешает нам бороться в Серии А за выход в чемпионов.

Ребята видели, что происходило на поле, им не нужны были видеоповторы. При этом, учитывая ситуацию, им удалось не терять концентрацию во втором тайме. Мы подошли к матчу с «Юве» как к финалу, и у меня нет претензий к своей команде», – сказал Индзаги.