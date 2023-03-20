Индзаги после 0:1 от «Юве»: «Судейская ошибка мешает «Интеру» бороться за выход в Лигу чемпионов»

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус Лига чемпионов УЕФА судьи Футбол

Симоне Индзаги считает, что судейство мешает «Интеру» бороться за выход в Лигу чемпионов.

Главный тренер «нерадзурри» высказался после матча Серии А с «Ювентусом» (0:1).

«Мы много раз играли против «Ювентуса» и знали, что они будут опасны на контратаках, ведь это их главное оружие. Мы совершили больше ошибок, чем обычно, но речь идет о матче, на результат которого явно повлияла судейская ошибка. Это мешает нам бороться в Серии А за выход в Лигу чемпионов.

Ребята видели, что происходило на поле, им не нужны были видеоповторы. При этом, учитывая ситуацию, им удалось не терять концентрацию во втором тайме. Мы подошли к матчу с «Юве» как к финалу, и у меня нет претензий к своей команде», – сказал Индзаги.

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6 комментариев

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Трент Резнор
Ишь…соломку стелит. Поставленный тобой футбол мешает Интеру, а не судьи.
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Halicarnassus
Как низко ) Инзаги вообще не тренер . Взять такую сбалансированную команду и начать проигрывать , 9 поражений в Серии А . Инзаги аут !
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Vlad
Ответ Орарайма
тот случай когда надо искать причину в себе, судья хорошо отсудил
Тоже самое касается и Анчи после вчерашнего матча. А то он тоже стал ныть в последнее время. А ещё хейтеры Хави говорят, что он после проигранных матчей ноет. Лучше пусть соринку у себя в глазу ищут
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+7
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Орарайма
тот случай когда надо искать причину в себе, судья хорошо отсудил
+2
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Cheah
Владели больше, атаковали больше. Но проиграть могли и 0-3. Если тренер знал о тактике Юве заранее и не смог сделать почти ничего, то сорри и ненадо на судью валить, там все правильно было с голом.
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Дри66линг Нейа
Судейские или тренерские?
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