Индзаги о 0:1 от «Юве»: «Интер» пропустил гол при неприемлемых в эпоху ВАР обстоятельствах. Была игра рукой»

посетовал на судейство после поражения «Интера» от « » (0:1) в Серии А.

«Мы пропустили гол при неприемлемых в эпоху ВАР обстоятельствах. Тем более неприемлемо и неуважительно слышать от них, что не было четкой картинки. Нам обидно, и мы просим уважения.

Мне, как тренеру, тяжело говорить об игре после такого. Я видел 20 разных кадров, показывающих, что игра рукой была. Я слышал мнение профессионала [судейского эксперта], но не могу его принять», – сказал главный тренер « ».

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