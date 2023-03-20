Индзаги о 0:1 от «Юве»: «Интер» пропустил гол при неприемлемых в эпоху ВАР обстоятельствах. Была игра рукой»

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия судьи видеоповторы Футбол

Симоне Индзаги посетовал на судейство после поражения «Интера» от «Ювентуса» (0:1) в Серии А.

«Мы пропустили гол при неприемлемых в эпоху ВАР обстоятельствах. Тем более неприемлемо и неуважительно слышать от них, что не было четкой картинки. Нам обидно, и мы просим уважения.

Мне, как тренеру, тяжело говорить об игре после такого. Я видел 20 разных кадров, показывающих, что игра рукой была. Я слышал мнение профессионала [судейского эксперта], но не могу его принять», – сказал главный тренер «Интера».

Спорный гол принес «Ювентусу» победу над «Интером». Правильно ли засчитали? 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
Индзаги готов о чем угодно говорить, кроме того, что команда в целом играет плохо, нежели хорошо...
ещё раз повторю, чудом они порту в ЛЧ прошли, чудом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArdaTuran
Ответ Артём Капиталов
Индзаги на выход!
Тут китайцам надо на выход, проблема системная, невменяемые трансферы, старики с огромными зп и недоверие молодняку.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArdaTuran
Этот физрук сломался, несите другого. А на самом деле в Интере нужно убираться Джанам с Аузилио и скаутской службой, пускай прихватят с собой Инзаги и 40миллионного топаря Корреа.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Капиталов
Индзаги на выход!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Когда в матче ЛЧ против Барселоны игрок Интера сыграл рукой в штрафной, то после матча почему-то не пожелал высказаться об этом)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Интер завыл о судьях, ничего нового
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий