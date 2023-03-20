Доннарумма о вылете из ЛЧ: «Он влияет на «ПСЖ», мы хотели победить «Баварию» и пройти дальше. Нужно собраться с мыслями, чемпионат еще не завершен»

отметил влияние поражений от «Баварии» на выступления «ПСЖ».

Парижане вылетели из чемпионов на этапе 1/8 финала 8 марта. 19 марта они также уступили « » (0:2) в Лиге 1.

«Конечно, это немного влияет на нас. Мы хотели добиться хорошего результата, мы хотели победить и продолжить наш путь в ЛЧ.

Нам нужно собраться с мыслями, потому что чемпионат еще не завершен. После паузы на матчи сборных мы должны вернуться более сильными», – сказал голкипер « ».