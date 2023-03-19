Пуйоль о влиянии дела Негрейры на класико: «Эту шумиху нельзя контролировать. Главное – абстрагироваться и сосредоточиться на происходящем на поле»
Карлес Пуйоль считает, что коррупционный скандал вокруг «Барселоны» отразится на класико.
«Самое главное, чтобы команда абстрагировалась [от этого] и сосредоточилась на том, что они должны делать – на их работе, на том, что происходит на поле.
Шумиху вокруг [этого дела] невозможно контролировать. Мы должны попытаться справиться [с давлением] как можно лучше, но прежде всего сосредоточиться на том, что происходит на поле», – сказал бывший капитан «Барселоны».
«Барселона» примет «Реал» на «Камп Ноу» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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