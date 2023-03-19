Пуйоль о влиянии дела Негрейры на класико: «Эту шумиху нельзя контролировать. Главное – абстрагироваться и сосредоточиться на происходящем на поле»

Теги Барселона Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карлес Пуйоль считает, что коррупционный скандал вокруг «Барселоны» отразится на класико.

«Самое главное, чтобы команда абстрагировалась [от этого] и сосредоточилась на том, что они должны делать – на их работе, на том, что происходит на поле.

Шумиху вокруг [этого дела] невозможно контролировать. Мы должны попытаться справиться [с давлением] как можно лучше, но прежде всего сосредоточиться на том, что происходит на поле», – сказал бывший капитан «Барселоны».

«Барселона» примет «Реал» на «Камп Ноу» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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2 комментария

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Real Madrid l
Непростые времена сейчас для Барсы.
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Спартак Уокер
Главное что бы игроки думали только о футболе
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+4
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