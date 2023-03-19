Лаудруп о класико: «Реал» чувствует силу после победы над «Ливерпулем» и хочет вернуться в борьбу за Ла Лигу. Обе команды в прекрасной форме»

считает, что силы «Барселоны» и «Реала» в класико будут равны.

– Как вы думаете, кто лучше готов к матчу, учитывая, что для обеих команд ставки очень высоки?

– Обе команды подходят [к матчу] в прекрасной форме. У «Барсы» отличные результаты в , вдобавок они уже выигрывали у « » в Суперкубке Испании и в Кубке короля.

«Реал» чувствует в себе силы после того, как выбил «Ливерпуль» [из Лиги чемпионов]. Они едут на «Камп Ноу», зная, что одним ударом могут огорчить «Барсу», поднять себе настроение и снова включиться в борьбу за победу в Ла Лиге. Это будет захватывающий матч.

– Ваш прогноз?

– 1:1, – сказал бывший игрок «Барселоны» и «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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