«Жуем сопли и потом начинаем отыгрываться, сами отдали матч. Нужно менять отношение к игре, к тренировкам, друг к другу». Защитник «Крыльев» Горшков про 0:1 с «Ахматом»

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Юрий Горшков назвал потерю концентрации причиной поражения «Крыльев Советов».

В 20-м туре Мир РПЛ самарцы на своем поле уступили грозненскому «Ахмату» (0:1).

– Комментарии здесь излишни. Сами отдали этот матч.

– Второй раз подряд второй тайм начинаете с пропущенного мяча. Случайность или уже тенденция?

– Причина в детской ошибке. За неделю второй раз так теряем концентрацию, жуем сопли и только потом начинаем отыгрываться.

– Пауза на пользу пойдет?

– Думаю, да. Надо переосмыслить, сделать выводы.

– Есть понимание, что именно нужно изменить?

– Нужно поменять отношение к игре, тренировкам, друг к другу, – сказал защитник «Крыльев Советов».

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1 комментарий

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Anton Rubtsov
шо то про отношение друг к другу, Юра удивил, казалось что атмосфера норм в команде
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