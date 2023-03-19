У «Крыльев» 4 поражения подряд в РПЛ. Самарцы не забивали в трех турах после зимней паузы

«Крылья Советов» проиграли 4 матча в Мир подряд.

В 20-м туре самарцы на своем поле уступили « » со счетом 0:1. Ранее « » уступили ЦСКА (0:4), «Динамо» (0:1) и «Ростову» (1:3). Ни в одном из трех туров, сыгранных после зимней паузы, самарцам не удалось забить.

После 20 туров «Крылья Советов» идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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