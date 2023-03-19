У «Крыльев» 4 поражения подряд в РПЛ. Самарцы не забивали в трех турах после зимней паузы
«Крылья Советов» проиграли 4 матча в Мир РПЛ подряд.
В 20-м туре самарцы на своем поле уступили «Ахмату» со счетом 0:1. Ранее «Крылья Советов» уступили ЦСКА (0:4), «Динамо» (0:1) и «Ростову» (1:3). Ни в одном из трех туров, сыгранных после зимней паузы, самарцам не удалось забить.
После 20 туров «Крылья Советов» идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
При всей симпатии к Крыльям это уже надоело, прыг скок с ФНЛ в РПЛ и обратно, клуб для отмывание бюджетных видимо