У «Крыльев» 4 поражения подряд в РПЛ. Самарцы не забивали в трех турах после зимней паузы

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Крылья Советов» проиграли 4 матча в Мир РПЛ подряд.

В 20-м туре самарцы на своем поле уступили «Ахмату» со счетом 0:1. Ранее «Крылья Советов» уступили ЦСКА (0:4), «Динамо» (0:1) и «Ростову» (1:3). Ни в одном из трех туров, сыгранных после зимней паузы, самарцам не удалось забить.

После 20 туров «Крылья Советов» идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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10 комментариев

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uchiyamada
Зато как безопасно было на трибунах - 2 324 человека. В российской высшей лиге в Самаре на футбол меньше людей ходило во время принудительных ковид-ограничений и еще 2 раза: 20 марта 1993, когда к матчу со ставропольским Динамо на Металлурге не очистили от снега трибуны, и болельщиков пускать запретили, но в середине первого тайма 300 партизан все-таки пробились на стадион, и 27 ноября 2016, когда до Металлурга в минусовую ветреную погоду добралось 2 036 человек. За три сезона в пердиве лишь дважды собиралось меньше зрителей: 25 ноября 2020 на Чайку - 1 904 чел. и 5 декабря 2020 на Енисей - 1 956 чел.
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KeepRiot
Ответ Roman
Гений на Писарском. Променять Оренбург на Крылья в середине сезона еще
и в чем проблема, он теперь зарабатывает в 5-10 раз больше, а место в таблице денег не платит
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Александр Теплов
Заждалась я вас. Милости просим обратно. Ваша Первая Лига.
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Куй Бышевец
Ответ Valentin Grabenovsky
крылья весной показывают самую отвратительную игру. даже торпедо-химки-факел предпочтительнее на их фоне.
Игра местами есть, вот у Ахмата и Динамо ее вообще нет, то что проигрывают сами виноваты плюс судья не любят крылья
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xoms
Ответ Roman
Гений на Писарском. Променять Оренбург на Крылья в середине сезона еще
Видимо за гонора своего поменял клуб, очень самовлюбленная личность, только сначала нужно топом быть лет 5, а уж потом играть в славалюбие
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xoms
Так это нормально, сами отдали весь костяк центра.
При всей симпатии к Крыльям это уже надоело, прыг скок с ФНЛ в РПЛ и обратно, клуб для отмывание бюджетных видимо
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Кирилл Голивец
Ответ Valentin Grabenovsky
крылья весной показывают самую отвратительную игру. даже торпедо-химки-факел предпочтительнее на их фоне.
Спорно) Динамо могли обыгрывать в Москве, реальный провал по качеству только с ЦСКА
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Valentin Grabenovsky
Ответ Roman
Гений на Писарском. Променять Оренбург на Крылья в середине сезона еще
ну, вот в крыльях и покажет уровень. боюсь история из того же разряда как с Агаларовым
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Valentin Grabenovsky
крылья весной показывают самую отвратительную игру. даже торпедо-химки-факел предпочтительнее на их фоне.
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Roman
Гений на Писарском. Променять Оренбург на Крылья в середине сезона еще
+6
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