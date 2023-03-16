Бензема о замене в матче с «Ливерпулем»: «Всего лишь ушиб голени. Буду готов сыграть с «Барсой» в воскресенье»

рассказал, почему его заменили в матче с «Ливерпулем» (1:0) на 82-й минуте.

«Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье», – сказал нападающий « ».

Мадридцы встретятся в «блауграной» на «Камп Ноу» в рамках 26-го тура .