Бензема о замене в матче с «Ливерпулем»: «Всего лишь ушиб голени. Буду готов сыграть с «Барсой» в воскресенье»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Класико Футбол

Карим Бензема рассказал, почему его заменили в матче с «Ливерпулем» (1:0) на 82-й минуте.

«Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье», – сказал нападающий «Реала».

Мадридцы встретятся в «блауграной» на «Камп Ноу» в рамках 26-го тура Ла Лиги.

5 комментариев

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Андрей Хенто
Надеюсь, что в матче с Барселоной Карим покажет свой лучший футбол. Нужно обязательно обыгрывать Барселону, если Мадрид действительно хочет еще навязать борьбу за чемпионство.
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белошип
Ответ ivan 4356
Барса энивей фаворит, если смотреть по последним играм
Фаворит по отскокам разве что
Но Реалу играть на тренировочной развалюхе,а значит 3 очка в кармане)
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-1
-1
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Aymammet Baylyyew
Значит классико будет горячим ждем. В перёд Барса 🔴🔵
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ivan 4356
Барса энивей фаворит, если смотреть по последним играм
0
-3
-3
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asker15041993
Ура!!
+1
0
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