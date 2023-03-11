Френки де Йонг: «Сезон будет выдающимся, если «Барса» выиграет 3 титула в Испании. Превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико»
Френки де Йонг рассказал, в каком случае сезон «Барселоны» будет выдающимся.
«Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон, ведь мы превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико».
Но в еврокубках «Барса» должна выступать гораздо лучше, и мы это знаем.
Я ожидал, что мы пройдем гораздо дальше в Лиге чемпионов, но последние два года были ужасны, потому что мы не выходили из группы Лиги чемпионов и вылетали из Лиги Европы. Мы должны добиваться большего, состав позволяет, особенно в этом году.
Мы знаем, что это была наша вина и надеемся, что в следующем году результат будет лучше», – сказал хавбек «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Тогда этот пранк выйдет из-под контроля.
Ахах.
Если серьёзно, то добить чемпионат и кубок - сезон действительно будет отличным для первого полноценного при Хави. Но всегда есть куда расти.
С такой игрой , которую ставит Хави, хз хз