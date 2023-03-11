Френки де Йонг: «Сезон будет выдающимся, если «Барса» выиграет 3 титула в Испании. Превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико»

Френки де Йонг рассказал, в каком случае сезон «Барселоны» будет выдающимся.

«Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон, ведь мы превзойдем такие отличные команды, как « » и « ».

Но в еврокубках «Барса» должна выступать гораздо лучше, и мы это знаем.

Я ожидал, что мы пройдем гораздо дальше в Лиге чемпионов, но последние два года были ужасны, потому что мы не выходили из группы Лиги чемпионов и вылетали из . Мы должны добиваться большего, состав позволяет, особенно в этом году.

Мы знаем, что это была наша вина и надеемся, что в следующем году результат будет лучше», – сказал хавбек «Барселоны».

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