Френки де Йонг: «Сезон будет выдающимся, если «Барса» выиграет 3 титула в Испании. Превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг рассказал, в каком случае сезон «Барселоны» будет выдающимся.

«Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон, ведь мы превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико».

Но в еврокубках «Барса» должна выступать гораздо лучше, и мы это знаем.

Я ожидал, что мы пройдем гораздо дальше в Лиге чемпионов, но последние два года были ужасны, потому что мы не выходили из группы Лиги чемпионов и вылетали из Лиги Европы. Мы должны добиваться большего, состав позволяет, особенно в этом году.

Мы знаем, что это была наша вина и надеемся, что в следующем году результат будет лучше», – сказал хавбек «Барселоны».

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12 комментариев

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Yerbo
Ответ прощай Роналду
Ну да, не то что АПЛ, надо помимо топ4 еще всяких Брайтонов да Вулверы обходить
Ливерпуль , Челси , МЮ, Арсенал, МС , Тоттенхэм и это не учитывая Брайтонов всяких который сам и упомянул ) По моему тут все более чем очевидно )
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blaugrano
Ответ sonna
А теперь представьте что Бавария занимает сенсационно второе место проигрывая борьму Боруссии и попадает в группу с Барсой в 24 году
Намеренно уступит салатницу.
Тогда этот пранк выйдет из-под контроля.
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sonna
Да в этом году Ла лига за Барселоной. Барса очень хороша в испании но ей не везет в европейских турнирах
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sonna
Ответ blaugrano
Выиграть Ла Лигу только для того, чтобы в следующем сезоне не попасть к Баварии в одну группу. Если серьёзно, то добить чемпионат и кубок - сезон действительно будет отличным для первого полноценного при Хави. Но всегда есть куда расти.
А теперь представьте что Бавария занимает сенсационно второе место проигрывая борьму Боруссии и попадает в группу с Барсой в 24 году
+2
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+1
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Velirpa
Ответ blaugrano
Выиграть Ла Лигу только для того, чтобы в следующем сезоне не попасть к Баварии в одну группу. Если серьёзно, то добить чемпионат и кубок - сезон действительно будет отличным для первого полноценного при Хави. Но всегда есть куда расти.
я плюсанул за первое предложение.
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Universal1000
Ответ feelthedroom@mail.ru
Да там и хет триком пока не особо пахнет, Ла-лига будет - уже будет достижением. С такой игрой , которую ставит Хави, хз хз
А кто выиграет Ла Лигу и Кубок Испании?
Ахах.
+1
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The Best
Ответ прощай Роналду
Ну да, не то что АПЛ, надо помимо топ4 еще всяких Брайтонов да Вулверы обходить
Ну Брайтон в этом сезоне очень хорош,тот же Ньюкасл.В АПЛ есть кому очки отбирать у лидеров)
+1
0
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blaugrano
Выиграть Ла Лигу только для того, чтобы в следующем сезоне не попасть к Баварии в одну группу.
Если серьёзно, то добить чемпионат и кубок - сезон действительно будет отличным для первого полноценного при Хави. Но всегда есть куда расти.
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+8
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прощай Роналду
Ответ леннорыч-абрамович
Впрочем, превосходить в Испании больше некого
Ну да, не то что АПЛ, надо помимо топ4 еще всяких Брайтонов да Вулверы обходить
+3
-2
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feelthedroom@mail.ru
Ответ username
в этом году без квадрупла
Да там и хет триком пока не особо пахнет, Ла-лига будет - уже будет достижением.
С такой игрой , которую ставит Хави, хз хз
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-1
-1
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леннорыч-абрамович
Впрочем, превосходить в Испании больше некого
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username
в этом году без квадрупла
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