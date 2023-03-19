Дзюба о 3:2 с «Краснодаром»: «Триллер, кино можно снимать. Спасибо болельщикам – классная атмосфера была»

высказался о волевой победе « » над « » (3:2).

«Триллер какой-то! Кино можно по такому матчу снимать.

На самом деле после первого тайма было какое-то разочарование, апатия, удручающее положение, а в итоге так все вышло замечательно. Круто!

Спасибо большое болельщикам, кто пришел, поддерживал, гнал нас вперед. Классная атмосфера была», – сказал нападающий «Локомотива».

Напомним, вчера «Локо» провел первый домашний матч с Fan ID – его посетили 3335 зрителей. «РЖД Арена» вмещает 27 тысяч.

Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

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