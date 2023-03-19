Дзюба о 3:2 с «Краснодаром»: «Триллер, кино можно снимать. Спасибо болельщикам – классная атмосфера была»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

Артем Дзюба высказался о волевой победе «Локомотива» над «Краснодаром» (3:2).

«Триллер какой-то! Кино можно по такому матчу снимать.

На самом деле после первого тайма было какое-то разочарование, апатия, удручающее положение, а в итоге так все вышло замечательно. Круто!

Спасибо большое болельщикам, кто пришел, поддерживал, гнал нас вперед. Классная атмосфера была», – сказал нападающий «Локомотива».

Напомним, вчера «Локо» провел первый домашний матч с Fan ID – его посетили 3335 зрителей. «РЖД Арена» вмещает 27 тысяч.

Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

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15 комментариев

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QWertY
У нас настолько донная лига, что Зюба, которого выкинул аутсайдер из турецкого чемпа, разрывает всех и вся)
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nikolai 75
народные приметы: если низко летят птицы быть дождю. если забьет Дэдпул быть искрометным интервью
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну всё. Неделю теперь постить Дзюбу будут. 😊
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Саша Казанов
Ответ Kenny De Schepper
ну когда уголовник промес один гол с пенальти забивает, болельщики спартака еще неделю на всех ветках от восторга хрюкают
То другое, Дзюба - плохой! Промес - хороший! Почему? Потому!
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Михо
Ничего не имею против Локо и Дзюбы, но блин! После удачных матчей он неделю не затыкается🙄
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deimon7.7
Стадион был заполнен на 12% - классная атмосфера 😅👍
+6
-1
+5
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PavelK22
Ответ Kenny De Schepper
ну когда уголовник промес один гол с пенальти забивает, болельщики спартака еще неделю на всех ветках от восторга хрюкают
Там своя атмосфера )))
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Kenny De Schepper
Ответ PavelK22
Дзюба 1 забил рот не закрыть неделю , Холанн 5 в ЛЧ два слова в интервью и не слышно не видно ) наши играть не умеют, зато преподнести себя могут так, что КР позавидует !))) 😂
ну когда уголовник промес один гол с пенальти забивает, болельщики спартака еще неделю на всех ветках от восторга хрюкают
+6
-2
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igls54
Дзюба вообще спец по 3:2 с Краснодаром
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PavelK22
Дзюба 1 забил рот не закрыть неделю , Холанн 5 в ЛЧ два слова в интервью и не слышно не видно ) наши играть не умеют, зато преподнести себя могут так, что КР позавидует !))) 😂
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-4
+1
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Спартак Уокер
Дэдпул 3
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Okazaki
Соглашусь, Артём в индустрии видео понимает ;)
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-1
-1
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Саша Казанов
Дзюба, спасибо что ты есть. 4+1 в трех матчах РПЛ. Машина!
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-2
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angry horse
Главное, Артём, что счастливый конец, бгг😁
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Мукунку хороший
Иди ## ###!
+1
-2
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